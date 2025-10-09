Petro arremete de nuevo contra el Consejo de Estado por límites a alocuciones: “Es censura”

El presidente Gustavo Petro reactivó sus críticas al Consejo de Estado tras la reciente decisión que pone límites y condiciones a las alocuciones en canales públicos y privados.

La Sección Tercera de ese tribunal resolvió, tras revisar varias tutelas, que la Presidencia ha abusado de la figura de la alocución y por eso, de ahora en adelante, deben emitirse si se cumplen ciertos criterios como que su tema debe ser algo urgente, algo que no se ha aplicado en estos casos.

En esa medida, la Casa de Nariño y la Comisión de Regulación de Televisión así como la Procuraduría, deberán controlar que no haya más de una alocución por semana, con tiempos establecidos de hora de inicio y duración y en especial, el tema claro, para establecer su urgencia.

Ante esto, el presidente Petro, que continúa en Bruselas, cuestionó la decisión judicial calificándola como un intento de censura.



“El Consejo de Estado quiere dar su golpe de estado: censurar al presidente. No sé podía pensar diferente, creen que porque hablo, ganó (sic); podemos ganar pensando”, escribió en redes.

En esa medida, reiteró el mandatario, la respuesta debe ser “poder constituyente”. Según La Silla Vacía, Petro ha tenido al menos 52 alocuciones a corte de agosto de este 2025.

El presidente Petro ha argumentado que las alocuciones presidenciales son una herramienta legítima del jefe de Estado para comunicarse directamente con la ciudadanía en asuntos de interés público y que los temas tratados en esas sí son asuntos urgentes o de trascendencia nacional, lo que justificaría su uso, conforme a lo previsto en la ley.

Además, para el mandatario y los miembros de su Gobierno, estas intervenciones son una forma de “rendición pública de cuentas” y de garantizar que la ciudadanía conozca las decisiones del Gobierno de primera mano. Por ello, algunas de las alocuciones han sido transmitidas junto con consejos de ministros.