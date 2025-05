Francia Márquez dice que trabaja en un Gobierno donde hay racismo y con presupuesto “apretado”

Desde Cali, en un Foro sobre economía de población afro, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a su gestión en el Gobierno, asegurando que dentro de la administración Petro hay prácticas de racismo y señalando que ha tenido que trabajar sin garantías económicas ni presupuestos concretos en la Vicepresidencia. La funcionaria también habló de su salida del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La relación entre Gustavo Petro y Francia Márquez se ha mantenido distante desde que el mandatario decidió apartar a la vicepresidenta del Ministerio de Igualdad y Equidad. Este miércoles, 21 de mayo, desde el foro ‘Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes’, Márquez aseguró que en el Gobierno hay prácticas de racismo.

El mandatario agregó que el próximo consejo de ministros será transmitido por todas las cadenas de televisión para explicar los detalles de la campaña. Foto: Presidencia.

“No es fácil gobernar un país que tiene un estado racial, con un Gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños, pero he tenido muchas trabas para materializarlos (…) ha sido sin garantías económicas ni presupuestos asignados a la vicepresidencia para hacer el trabajo, lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional”, dijo.

También se refirió a su salida del Ministerio de Igualdad y Equidad por decisión del presidente Gustavo Petro. “Año y medio creamos un Ministerio de cero; sin embargo, cuando estaba lista para llevar la inversión a territorios, el presidente tomó la decisión de apartarme del cargo. Lo respeto, pero no lo comparto”, concluyó.