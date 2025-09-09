Publicidad

"Fueron a hacer nada": Benedetti dice que visita de alcaldes a EEUU es "show político"

La crítica principal del ministro Benedetti se centra en que el viaje de los alcaldes, quienes son opositores al gobierno nacional, ha sido un "show político" sin resultados concretos para la certificación antinarcóticos.

Ministro-Benedetti.jpg
Ministro Armando Benedetti
Foto: Ministerio de Interior
Por: Patricia González
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:31 a. m.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció, en diálogo con Mañanas Blu, la intención del Gobierno Nacional de presentar una denuncia disciplinaria contra los alcaldes de Cali por presunta usurpación de funciones durante su reciente viaje a Washington.

Según Benedetti, los mandatarios locales estarían inmiscuyéndose en asuntos de relaciones exteriores, seguridad nacional y orden público, competencias exclusivas del Presidente de la República.

La crítica principal del ministro Benedetti, se centra en que el viaje de los alcaldes, quienes son opositores al gobierno nacional, ha sido un "show político" sin resultados concretos para la certificación antinarcóticos.

Benedetti enfatizó que los alcaldes no se han reunido con las entidades pertinentes en Estados Unidos encargadas de dicha certificación, que son el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

"A día de hoy no se han reunido con nadie de esas entidades. Por el contrario, se han reunido con cuatro congresistas, de los cuales dos tienen que ver con personas o congresistas que han atacado muy duramente al gobierno. Luego yo lo que veo es más bien que es un show político y no es gratis que las personas que iban a viajar y que viajaron sean opositores al gobierno nacional," afirmó el ministro.

A pesar de que los alcaldes argumentaron que atendieron una invitación de congresistas estadounidenses, el ministro insistió en la obligación constitucional de pedir permiso. "No es por el argumento ni de que vayan a hablar. Cada uno puede ir a hablar lo que quiera y lo que tenga en gana. Lo que le estoy diciendo es que la Constitución dice que usted debe pedir permiso cuando este alcalde se va a ir a hablar con otras personas, con otros actores políticos de otro país y más si es una invitación como usted lo señala," puntualizó Benedetti.

El ministro enfatizó que la certificación antinarcóticos es un asunto de seguridad nacional y relaciones exteriores, cuya gestión corresponde exclusivamente al Presidente de la República a través de los ministros de Justicia y Defensa, y el director de la Policía.

Aspersión aérea y el glifosato

En otro frente de la política de seguridad, el gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retomar la aspersión aérea de cultivos de coca, luego de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter). Esta consideración surge como respuesta a la creciente violencia y las "asonadas" orquestadas por estructuras criminales en regiones clave como López de Micay, el Tambo, Argelia y Honduras, en el departamento del Cauca.

Escuche aquí la entrevista:

