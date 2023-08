Funcionarios de carrera advierten más de 50 nombramientos diplomáticos ilegales y culpan a Leyva

En una extensa carta enviada al presidente Gustavo Petro , el sindicato de funcionarios de carrera diplomática le reclaman por el bajo número de ese tipo de funcionarios designados para distintas embajadas y que por el contrario se han encontrado con que muchos cargos diplomáticos están en manos de familiares de "clanes políticos tradicionales, estrategas políticos, candidatos quemados, representantes de los gremios".

En la carta dicen que son por lo menos 55 casos de estos, cuyo nombramientos ya han sido demandados y culpan directamente al canciller Álvaro Leyva de reproducir las prácticas de gobiernos anteriores frente a la carrera diplomática.

“Lamentablemente, el canciller, Álvaro Leyva ha reproducido exactamente las mismas lógicas que han gobernado esta clase de designaciones en el pasado. Desde el 7 de agosto de 2022, se han producido 55 nombramientos de esta naturaleza, los cuales nos hemos visto en la penosa obligación de demandar pues, tras una extensa revisión, encontramos que ninguno de ellos cumplía con los requisitos claros que establece la ley”, señalan en la carta.

Y advierten que: "Entre estas 55 designaciones irregulares encontramos familiares de clanes políticos tradicionales, estrategas políticos, candidatos quemados, representantes de los gremios más poderosos del país, y representantes de gobiernos anteriores que han emprendido una camaleónica transición en busca de no perder sus posiciones de privilegio en el Estado. Estas 55 designaciones son la muestra fehaciente de que el cambio no da más espera para erradicar el nepotismo y el clientelismo del servicio exterior colombiano”.

Pero además le reclaman al presidente que no se ha cumplido la promesa de nombrar un mínimo de 50 % de embajadores de carrera: “En este momento, entre los embajadores designados como jefes de misión, solamente 22 son funcionarios de carrera, mientras que 37 embajadores no lo son. Asimismo, el Gobierno ha anunciado su intención de nombrar 4 embajadores adicionales que no pertenecen a la Carrera. Esto corresponde a un porcentaje del 31,9 % de embajadores de carrera”.

“Las cifras contrastan pobremente con las de los servicios exteriores más prestigiosos del mundo y se comparan de manera igualmente desfavorable con nuestros aliados regionales. En Chile, sólo el 20 % de los embajadores pueden ser ajenos a la carrera. En Argentina, este porcentaje está limitado a un 30 % y en Brasil todos los embajadores son funcionarios de carrera", añadieron.

Esta es la carta enviada el presidente Petro

