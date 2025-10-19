Funcionarios del Gobierno reaccionan a las acusaciones de Trump sobre el presidente Petro

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump donde aseguró que el presidente Gustavo Petro es un jefe del narcotráfico, una parte de la cúpula de ministros ha reaccionado en defensa no solo del presidente, sino también de su labor en la lucha en contra del narcotráfico, e incluso, atacando al jefe de Estado estadounidense.

Dentro de las reacciones, está la de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, quien por medio de su cuenta de X, expresó que “Estas declaraciones recientes contra Colombia y el presidente Gustavo Petro, además de desobligantes, ofenden la dignidad de un país que hoy transforma su historia e ignoran una realidad evidente: nuestro gobierno está construyendo un nuevo paradigma de política de drogas, sustentado en la evidencia, en la corresponsabilidad internacional y en una visión profundamente humana del desarrollo y la seguridad”.

También reaccionó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el cual se fue directo contra Donald Trump, afirmando que “las acusaciones de narcotráfico son la nueva versión de las supuestas “armas de destrucción masiva” que en su momento usaron los Estados Unidos para intervenir en la soberanía de otros países”.

Irene Vélez, ministra de Ambiente, respaldó al presidente Petro diciendo que “Defendemos la soberanía de Colombia. Apoyamos al presidente Petro en su firme postura frente a una descertificación por parte de EE. UU. que consideramos injusta y políticamente motivada por el presidente Trump”.



El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también arremetió contra Trump, comentando que “Las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro son falsas y ofensivas para un país que ha puesto los muertos en la lucha contra el narcotráfico.