“Gaza bien vale una visa”: minMinas tras anulación de permiso para ingresar a Estados Unidos

El gobierno colombiano enfrenta un nuevo capítulo en sus tensas relaciones con Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro perdió su visa americana tras instar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de su homólogo Donald Trump. La decisión generó respaldo dentro de su gabinete y en figuras cercanas a su proyecto político.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila; el de Minas, Edwin Palma; el secretario jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo; la canciller Rosa Villavicencio; y el precandidato presidencial Daniel Quintero anunciaron que renunciaban voluntariamente a su visa estadounidense.

La canciller Villavicencio aseguró que se trata de un acto de coherencia y apoyo: “Es solidaridad con el presidente porque él lo que hizo fue llamar al pacifismo y la no agresión entre los pueblos. Si por ser un pacifista le quitan la visa, muchos estamos diciendo: también lo somos y renunciamos a ese documento”.

Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, publicó en su cuenta de X un correo oficial de la Embajada de Estados Unidos en el que le notificaban la cancelación de sus visas A1 y B1/B2. Junto a la captura escribió: “Gaza bien vale una visa”, haciendo referencia a su postura frente al conflicto.



Gaza bien vale una visa. pic.twitter.com/BtqNMQAb5y — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) September 29, 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que la decisión de renunciar a las visas debería extenderse a todo el gabinete: “Es posible, debería ser así, debería haber solidaridad por parte de todo el Gobierno nacional que esté comprometido con el presidente ante esa injusta o indebida decisión, que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas y que nunca debió haber sucedido”.

Por su parte, el presidente Petro defendió su discurso en las calles de Nueva York: “Jamás será delito pedir que los ejércitos no disparen contra la humanidad. Lo criminal es ordenar que lo hagan”, escribió en X.

Publicidad

Aunque la crisis diplomática con Washington podría escalar, el Gobierno colombiano insiste en que no se romperán las líneas de comunicación. No obstante, el ministro del Interior dejó entrever que no se descarta una respuesta oficial frente a lo que califican como una medida política y desproporcionada de la administración Trump.