Gobernadores alertan sobre crisis de seguridad y reclutamiento de menores en las regiones

Varios mandatarios departamentales enviaron un mensaje urgente al Gobierno para redefinir las políticas de seguridad y enfrentar la avanzada de los grupos armados ilegales, responsables de violar el Derecho Internacional Humanitario y de atentar contra la niñez.

Reclutamiento de menores de edad.jpg
Reclutamiento de menores de edad.
Foto: referencia, AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:03 p. m.

En la Cumbre de Gobernadores por el cuidado del territorio y la vida, realizada en Chocó y convocada por la Federación Nacional de Departamentos, varios mandatarios regionales manifestaron su preocupación por este flagelo.

“La situación de orden público agobia a gobernadores y alcaldes, y convierte a las comunidades marginadas y a los niños en las principales víctimas”, advirtió la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

El presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, alertó sobre el riesgo para la institucionalidad según lo dicho por el mandatario regional, en lo corrido del año, más de 500 uniformados han sido asesinados o heridos, lo que significa un aumento del 150 % frente al mismo periodo de 2024.

Reclutamiento menores de edad
Reclutamiento menores de edad
Foto: AFP

A esta preocupación se sumó el exdirector de la Policía Nacional, general (r.) William René Salamanca, quien expuso que en Colombia un menor es reclutado cada 48 horas.

“Solo en 2025 se han reportado 463 casos, además de 12.024 niños y adolescentes rescatados de situaciones de explotación o vinculación con actividades criminales como minería ilegal, narcotráfico y explotación sexual”, afirmó el general (r.) Salamanca.

Los gobernadores también reclamaron al Gobierno mayor inversión en prevención de desastres ya que señalan que las políticas públicas siguen centradas en la reacción posterior y no en la mitigación de riesgos.

Esta cumbre concluyó con un llamado a la articulación entre la nación y territorios para enfrentar de manera integral los retos en seguridad y gestión del riesgo, advirtiendo que sin prevención ni protección a la niñez no habrá desarrollo social, económico ni ambiental en el país.

