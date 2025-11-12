Gobierno firmó más de $1.5. billones en contratos antes de Ley de Garantías: Katherine Miranda

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda denunció que el Gobierno habría firmado 1.5 billones de pesos en contratos en solo 24 horas y justo antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías.

“Entre el 7 y el 8 de noviembre, el valor total de los contratos registrados por el Estado pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, lo que representa un incremento de más del 140 %, justo antes de que la Ley de Garantías limitara la contratación directa con fines electorales”, aseguró Miranda.

La representante asegura que esta es una maratón de contratos que pone en duda la transparencia de los recursos comprometidos.

Congresista Katherine Miranda. Foto: X @KatheMirandaP

La congresista dijo que este tipo de prácticas “ponen en riesgo la confianza ciudadana y abren la puerta a la utilización política de los recursos del Estado”.



Por eso, la representante solicitó a la Contraloría General y a los órganos de control abrir una investigación inmediata sobre los contratos firmados en esas horas con el fin de determinar si se vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad administrativa.