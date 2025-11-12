En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno firmó más de $1.5. billones en contratos antes de Ley de Garantías: Katherine Miranda

Gobierno firmó más de $1.5. billones en contratos antes de Ley de Garantías: Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda asegura que la firma de los contratos se dio en un plazo de 24 horas, antes de que entrara en vigor esta Ley.

Katherine Miranda hace grave denuncia antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías
Katherine Miranda hace grave denuncia antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías
Foto: referencia, Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad