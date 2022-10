"Gobierno hace cuentas con plata de regalías": el país seguirá produciendo petróleo en 2032

A pesar de que una de las banderas de este Gobierno es la transición energética, Colombia seguirá produciendo petróleo dentro de 10 años, de acuerdo con las proyecciones de los Ministerios de Minas y Hacienda sobre el futuro de las regalías en el país.

El Gobierno le presentó al Congreso un presupuesto de regalías por 31.3 billones de pesos para los años 2023-2024, el más alto desde el año 2012. Casi un 75 % de esos recursos obedecen a la producción de petróleo y gas.

Ese proyecto de ley de regalías contiene las proyecciones de producción de los próximos 10 años y según ellas Colombia pasará de producir unos 813.000 barriles de petróleo por día este año, a un máximo de 855.000 barriles en el 2024. A partir de ese momento la producción caerá y se estabilizará en unos 710.000 barriles por día en 2026. Estas proyecciones son apenas 1.2 % inferiores a las que tenía el Gobierno de Iván Duque en 2020.

Eso quiere decir que no se está contemplando una desaparición del sector de hidrocarburos, al menos no desde lo que tiene que ver con las ‘cuentas de las regalías’. Eso sí, se está proyectando una reducción de la producción y no un impulso.

El sector de minas y petróleo vive un auge de precios desde el estallido de la guerra entre Rusia – Ucrania y los expertos ven poco probable un desplome de precios en el futuro inmediato.

