En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno seguirá con operaciones militares contra Clan del Golfo, pese a diálogos en Catar

Gobierno seguirá con operaciones militares contra Clan del Golfo, pese a diálogos en Catar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no hay cese al fuego en medio de este proceso de paz que se adelantó en las últimas horas.

Clan del Golfo
Clan del Golfo
Foto: AFP
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó que la fuerza pública mantendrá las operaciones militares contra el Clan del Golfo en el país. Su pronunciamiento se da luego de que el Gobierno concluyera un ciclo de conversaciones con ese grupo armado en Doha, Catar, con mediación de ese país.

“La orden es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados, incluido el Clan del Golfo. No hay ningún cese al fuego, no hay ninguna suspensión de operaciones militares", aseguró el mindefensa durante el Congreso de Colfecar.

El ministro aseguró que, dentro del proceso, hay observadores militares y policiales, junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que servirán para monitorear que el Clan del Golfo cumpla con los compromisos alcanzados. Sin embargo, tal y como lo dice la Constitución, la orden es actuar con contundencia ante estos grupos criminales.

A continuación la declaración del ministro:

Cabe recordar que, mediante un comunicado conjunto entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, se anunciaron compromisos como respetar los procesos políticos y electorales, iniciar un plan piloto de sustitución de cultivos y permitir el acceso de las instituciones del Estado a los territorios bajo su control.

El grupo armado pactó también realizar un censo interno para establecer si en sus filas hay menores de edad y, de ser el caso, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Publicidad

Aunque el proceso hace parte de la estrategia de paz total, el Gobierno insiste en que no habrá tregua militar mientras avanzan los acercamientos con esta organización.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Clan del Golfo

Gobierno nacional

Ministerio de Defensa

Pedro Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad