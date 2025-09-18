Gobierno seguirá con operaciones militares contra Clan del Golfo, pese a diálogos en Catar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó que la fuerza pública mantendrá las operaciones militares contra el Clan del Golfo en el país. Su pronunciamiento se da luego de que el Gobierno concluyera un ciclo de conversaciones con ese grupo armado en Doha, Catar, con mediación de ese país.

“La orden es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados, incluido el Clan del Golfo. No hay ningún cese al fuego, no hay ninguna suspensión de operaciones militares", aseguró el mindefensa durante el Congreso de Colfecar.

El ministro aseguró que, dentro del proceso, hay observadores militares y policiales, junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que servirán para monitorear que el Clan del Golfo cumpla con los compromisos alcanzados. Sin embargo, tal y como lo dice la Constitución, la orden es actuar con contundencia ante estos grupos criminales.

A continuación la declaración del ministro:



Cabe recordar que, mediante un comunicado conjunto entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, se anunciaron compromisos como respetar los procesos políticos y electorales, iniciar un plan piloto de sustitución de cultivos y permitir el acceso de las instituciones del Estado a los territorios bajo su control.

El grupo armado pactó también realizar un censo interno para establecer si en sus filas hay menores de edad y, de ser el caso, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Aunque el proceso hace parte de la estrategia de paz total, el Gobierno insiste en que no habrá tregua militar mientras avanzan los acercamientos con esta organización.