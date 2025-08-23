El presidente Gustavo Petro, con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, hicieron presencia durante 40 minutos en el Hospital Central de la Policía, visitando a los 4 uniformados que sobrevivieron al ataque contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia.

La aeronave, que fue derribada con drones, pertenecía a la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional. El ataque se dio luego de que el helicóptero llegara al lugar para evacuar a policías que habían sido atacados cuando erradicaban un cultivo de coca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció desde el Hospital de la Policía haciendo un llamado a la población a denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa con el fin de evitar atentados como los ocurridos esta semana.

Gobierno y Cúpula militar visitaron uniformados heridos tras el atentado en Amalfi, Antioquia Foto: Presidencia

“Una de las palabras que nos dijeron los patrulleros fue: nos recuperamos y seguimos cumpliendo la misión. La moral está alta, muy alta. Y, a pesar del dolor, Colombia no se doblega y no nos doblegamos ni ante el crimen ni ante el terror”, declaró el ministro.

La visita fue realizada con un fuerte esquema de seguridad que protegía tanto al presidente y al ministro, como a la cúpula militar.

Cabe resaltar que por este hecho hay un ofrecimiento por parte del Gobierno nacional de hasta 2.000 millones de pesos por información que permita la captura de Óscar Javier Cuadro Zea, alias ‘Chejo’, cabecilla del frente 36 de las disidencias que estaría tras el ataque a la fuerza pública.