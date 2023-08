Gobierno ya está comprando oro a mineros en Antioquia y exportó dos veces: ANM

El Gobierno ya está comprando oro a pequeños mineros de Antioquia y lo ha exportado dos veces, que, según la Agencia Nacional de Minería, ANM, es una muestra de lo que se hará cuando esté en marca la estatal minera 'Ecominerales'.

Es en Caucasia, Antioquia, donde se da el punto de compra, pues allí operan las comercializadoras de oro que están bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales. El objetivo es que estas hagan parte de la estatal minera 'Ecominerales', una vez el Congreso apruebe un proyecto de ley que está listo para ser radicado en los próximos días.

“Les podemos pagar a un mejor precio de mercado porque como se exporta directamente buena parte de lo que se exporta, esa utilidad, se devuelve a los mineros, la idea es mejorarles su calidad de vida”, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, en entrevista con Blu Radio.

Pardo explicó que a los vendedores de oro se les está exigiendo tres condiciones: oro libre de mercurio; demostrar de dónde procede el oro (título minero o registro de barequero) y tener el Rucom. Además de las exportaciones de oro, el Gobierno analiza la venta interna a joyeros e incluso tiene conversaciones con el Banco de la República que podría estar interesado en comprar oro para las reservas internacionales. El plan es tener 15 puntos de compra de oro antes de que termine el año.

Entegar títulos mineros a quien sí quiere trabajar

La Agencia Nacional de Minería ya tiene en la mira una depuración del censo minero, que implica la caducidad de títulos "en los que el titular no hace nada", para entregarlos a mineros que están hoy en zonas con problemáticas de formalización como Buriticá.

La reubicación minera es una de las opciones del Gobierno para resolver los problemas, pero, además, se estudia la reconversión de mineros hacia otras actividades (como la agricultura) y la entrega de subcontratos con las grandes empresas para que sigan en donde están cuando se pueda.

Sin embargo, el eslabón que de la cadena del oro que más le preocupa al Gobierno es la comercialización, que, según Pardo, ha sido “cooptada por empresas que no responden a la institucionalidad”. Con ellas competiría Ecominerales.

El carbón está en retirada: ANM

“Hay una política que ha diseñado el gobierno que es una política de descarbonización de la economía. Es empezar a reducir la extracción y explotación de carbón en este caso pero hemos iniciado el proyecto porque no hayan más explotaciones de minería a cielo abierto en gran escala de carbón. De hecho, hoy en las solicitudes de minería de la Agencia Nacional de Minería no hay ninguna solicitud de minería a gran escala de carbón. No la hay. Los empresarios son conscientes de que el carbón está en retirada”, dijo pardo.

El plan del Gobierno para el sector es apoyar a pequeños y medianos mineros de carbón pero en especial de carbón metalúrgico que es clave para la producción de coque y la industria del acero. Un tema que interesa en medio de la política de reindustrialización.

La ley minera, que condensa la visión del gobierno sobre la minería, ya está lista pero tendrá que pasar por una consulta previa antes de llegar al Congreso.

