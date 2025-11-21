Golpe duro a las finanzas del ELN y el Clan del Golfo: $4.700 millones afectados

En una ofensiva coordinada, la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía y el Ejército, asestó un golpe contundente a las redes de robo y refinación ilegal de hidrocarburos que financiaban al ELN y al Clan del Golfo, afectando rentas criminales por más de $4.700 millones en un solo mes.

Desarrollo de la operación

La acción se desplegó de manera simultánea en Arauca, Antioquia, Santander y el sur de Bolívar, bajo las operaciones Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, con intervención en los ejes oleoducto Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y Pozos Colorados–Galán.



Resultados operativos: 12 capturados y múltiples diligencias de allanamiento.

Bienes incautados: 1.000 galones de gasolina, un vehículo cisterna, un surtidor, equipos de comunicación y efectivo (aprox. $23 millones incautados en dos frentes: $12 millones y $11 millones).

Impacto económico por frentes:

Estructura en Saravena (Refinadores): ganancias estimadas en ~$900 millones mensuales; incautaciones y 5 capturas.

Red de receptación Galán–Sebastopol (Ciénega): pérdidas para la red superiores a $3.000 millones; 7 capturas.

Anulación de 28 válvulas ilícitas (Hefesto XII): afectación aproximada de $850 millones a las finanzas criminales.

Impacto ambiental y social

La desarticulación no solo golpea las finanzas del crimen organizado: la manipulación y refinación artesanal del crudo genera contaminación persistente de suelos, ciénagas y fuentes hídricas, con consecuencias a largo plazo para comunidades locales y ecosistemas del Magdalena Medio y Arauca.



Mensaje institucional

“Estos resultados reflejan la efectividad de la articulación institucional para proteger los recursos estratégicos de la nación y neutralizar las economías ilícitas que financian al crimen organizado. El apoderamiento de hidrocarburos no solo genera pérdidas económicas millonarias, sino graves afectaciones ambientales y riesgos inminentes para las comunidades. Las operaciones continuarán en todo el territorio nacional”, afirmó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

La operación confirma la capacidad operativa y la estrategia interinstitucional para atacar la cadena criminal desde la extracción hasta la comercialización, reduciendo recursos clave de los grupos armados y mitigando riesgos ambientales y sociales en las zonas afectadas.