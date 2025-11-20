Cayó “Enfermera”, señalada cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

En una operación conjunta entre la Policía del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Ibagué, Tolima, a alias “Enfermera” o “Sofía”, presunta cabecilla de zona del Clan del Golfo en el municipio de San Pablo, Bolívar.

La mujer, con una trayectoria de al menos dos años dentro de la estructura criminal, era buscada por el delito de concierto para delinquir agravado. Su captura se materializó mediante orden judicial en un operativo adelantado por unidades de la Policía Nacional.

Según la investigación, alias “Enfermera” tenía un rol clave dentro del andamiaje financiero y logístico del Clan del Golfo en esa región. Era la encargada del pago de la nómina a los integrantes del grupo armado con presencia en San Pablo y recibía reportes sobre las actividades criminales que iban a ejecutarse.

Además, coordinaba la atención médica para los miembros heridos en confrontaciones con otros grupos armados, incluido el suministro de medicamentos.



La capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

