En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Golpe simultáneo a ELN con operación en Arauca, Norte de Santander, Amazonas y Bogotá; 6 capturados

Golpe simultáneo a ELN con operación en Arauca, Norte de Santander, Amazonas y Bogotá; 6 capturados

Las Fuerzas Militares, la Policía y Fiscalía adelantan una ofensiva en cuatro regiones del país contra una red de testaferros del Frente Laín Sáenz, encargada de administrar los bienes y finanzas de la guerrilla.

Paro armado del ELN
Paro armado del ELN
Foto: referencia, AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

En las últimas horas se desarrolla una operación de gran escala contra las estructuras financieras del ELN. Tropas de las Fuerzas Militares y unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutan allanamientos simultáneos en los departamentos de Arauca, Amazonas, Norte de Santander y en la ciudad de Bogotá, en una acción coordinada que busca desmantelar la red de testaferros y colaboradores que administraban los recursos económicos de la guerrilla.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, las operaciones se concentran especialmente en los municipios de Arauquita, Fortul y Arauca, donde fueron ubicados varios cabecillas del Frente Laín Sáenz, uno de los brazos más activos de esa organización en el oriente del país. Los criminales, según los reportes, se ocultaban en viviendas dentro de los cascos urbanos, mezclándose con la población civil para evadir las operaciones de las autoridades.

choco-eln-afp.jpg
ELN
AFP

Hasta el momento, se confirma la captura de al menos seis personas señaladas de ser enlaces logísticos y financieros del grupo armado. Se trata de individuos que, a través de empresas fachada, propiedades rurales y cuentas bancarias, movilizaban y blanqueaban dinero producto de la extorsión y el narcotráfico.

La ofensiva involucra aviones Hércules, helicópteros de apoyo táctico y decenas de hombres de las distintas fuerzas, desplegados de manera coordinada en las cuatro regiones. Las autoridades aseguran que este golpe forma parte de una estrategia sostenida para debilitar la capacidad económica del ELN y neutralizar a sus cabecillas urbanos.

En el transcurso del día, las Fuerzas Militares y la Policía entregarán un balance oficial con los nombres de los capturados, el material incautado y los resultados adicionales de la operación, que continúa activa en varios puntos del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

Arauca

Conflicto armado en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad