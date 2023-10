"Grave el deterioro de las relaciones con Israel": expresidente Álvaro Uribe

Como "grave" calificó el expresidente de Colombia Álvaro Uribe "el deterioro de las relaciones con Israel ", luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, donde decía que si se tenían que suspender las relaciones con Israel se suspendían.

Uribe dio sus declaraciones sobre el tema desde el municipio de Jericó, Antioquia, en donde se encontraba en compañía de los congresistas del Centro Democrático Paola Holguín y Juan Espinal.

A través de su cuenta de X, el exmandatario compartió su opinión sobre lo sucedido con Israel.

“Mientras esto que ocurre en nuestro gobierno no le hace bien a la paz del medio oriente, si le hace mucho daño a Colombia, porque nosotros en Colombia históricamente hemos tenido una gran relación con Israel que, además, ha sido proveedor de tecnología para Colombia. Tecnología en muchos aspectos, por favor, al expresar esta preocupación desde Jericó, pedimos una respetuosa reflexión en el Gobierno Nacional”, indicó el expresidente Uribe .

Publicidad

El exmandatario también aseguró que la postura del presidente Petro "no contribuye a la paz y estimula la violencia en el territorio oriental".

“Queremos pedir una reflexión del gobierno de Colombia, lo hacemos con convicción, pero con respeto. Este deterioro de las relaciones con Israel en nada contribuye a la paz del Medio Oriente. En nada contribuye al pueblo Palestino, lo único que hace es estimular más la violencia, porque a la acción terrorista de Hamas se suma otro grupo terrorista Hezbolá y se vuelve a reactivar la acción criminal de Irán y de Siria”, indicó Uribe.

Publicidad

El exmandatario señaló que el ataque que se presentó hace dos semanas vino en un momento en el que avanzaba el proceso de paz en el Medio Oriente, con acuerdos entre los Emiratos y el Estado de Israel.

“Expresar nuestra inmensa preocupación por el deterioro que se está presentando en las relaciones de nuestro país con Israel . No está en discusión que, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Palestina, tienen el derecho a vivir en paz. No está en discusión que tiene cada uno el derecho a su estado y a su territorio y que llegara un momento en que puedan ser estados y pueblos en convivencia, pero este ataque de Hamás al pueblo de Israel acredita una vez más que Hamas no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista”, indicó el líder natural del Centro Democrático.

Escuche las declaraciones de Uribe aquí:

Grave el deterioro de las relaciones con Israel. pic.twitter.com/mqMq4qzjgR — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 16, 2023

Le puede interesar este contenido: