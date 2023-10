Álvaro Uribe: “La Corte pretende anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”

Dos días después de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal, el ex presidente de Colombia se pronunció desde el Parque Gaitán en el barrio Manrique de Medellín.

Desde allí insistió que nunca ha comprado testigos ni visitado una cárcel para hablar con ellos, y que lo único que hizo fue pedirle a sus abogados que verificaran informaciones que llegaron a sus oídos desde 2011 sobre supuestas visitas que, al parecer, el senador Iván Cepeda realizó a varios presos, ofreciéndole beneficios y dádivas para que declararan en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo.

“Todas las declaraciones se mandaron a la Corte sin selectividad, en la forma como se recogieron (audio, video; declaraciones favorables y desfavorables), para que las verificara. No puedo aceptar que la Corte Suprema hubiera dicho que era para engañar a la Corte y que se siga poniendo en duda lo que está probado, pues mandé todas las declaraciones en señal de buena fe, para que las investigara”, señaló Uribe.

De igual forma, el ex presidente, quien sería el primer ex jefe de Estado en ir a juicio, reiteró que fue Vicky Jaramillo quien le informó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve quería contar la verdad y que por eso le pidió a su abogado que investigara.

“Dicen que no hay toda la consistencia en lo de Vicky; puede que tenga inconsistencias pero lo que sí es claro es que ella fue quien me informó, no fue iniciativa mía. Cuando recibí esa información, es que le pido al abogado que la verifique”, añadió el ex presidente de Colombia.

Álvaro Uribe Vélez advirtió que lo único que quiere la Corte Suprema de Justicia es que pase el resto de su vida en la cárcel.

“Yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anularme mis derechos electorales, para pretender anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”.

Finalmente, el ex mandatario también informó que pedirá espacios en las universidades de todo el país para debatir con estudiantes y profesores el caso.

