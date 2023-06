Grupos al margen de la ley ya están interfiriendo en el proceso electoral: Registraduría

En diálogo con Mañanas Blu, el registrador para Temas Electorales, Nicolás Farfán, confirmó que en varias regiones del país grupos al margen de la ley están interfiriendo en el proceso electoral . A la fecha, 74 municipios de Colombia están en riesgo alto y medio.

“La información que nos suministran de forma permanente es que algunos grupos al margen de la ley ya están interfiriendo en el proceso electoral, por ejemplo, carnetizando a los ciudadanos y que quien no porte ese carné no puede transitar por algunos sectores de los municipios ”, dijo Farfán.

Además, según el funcionario, estos grupos piden dinero a precandidatos o candidatos a la contienda para permitirles hacer su actividad política y están constriñendo a los ciudadanos para que inscriban su cédula de ciudadanía en determinado municipio o sector político.

“Y lo que estamos señalando es que a partir de este inicio de inscripción de candidatos que se extiende durante un mes, hasta el 29 de julio, pues se puede materializar aún más esa injerencia de los grupos armados ilegales, en la medida en que ya las elecciones tendrán rostro, tendrán unos candidatos que iniciarán el proselitismo político en las diferentes regiones del país”, agregó.

Por otro lado, el registrador informó que a partir del 5 de julio y hasta el 13 del mismo mes, durante nueve días de forma consecutiva, los ciudadanos podrán inscribir su cédula en los más de 11.400 puestos de votación habilitados en todo el territorio nacional.

“En cuanto a la inscripción de candidaturas, estas pueden desarrollarse no solo en las sedes de la Registraduría Nacional, en las registradurías municipales, sino en las delegaciones departamentales, y también hemos habilitado una plataforma para que puedan hacer las agrupaciones políticas”, destacó.

