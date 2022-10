“Gustavo Petro no está conectado con su gabinete ni Álvaro Uribe con sus senadores”: columnista

A pesar de haber tenido una disputa política por varios años, el presidente Petro y el expresidente Uribe se reunieron para hablar de varios temas que quiere plantear el nuevo gobierno, como la reforma tributaria y otros asuntos de interés nacional.

En su más reciente columna de opinión, el periodista Pedro Medellín, habló sobre la reunión que tuvo el jefe de Estado actual con el expresidente Uribe, ya que ambos han pertenecido a bandos políticos opuestos, por lo que muchos sectores sociales antes veían imposible una conversación con estos dos personajes de la política colombiana.

"Hay varias cosas importantes en esa conversación: la manera en que Uribe y Petro son capaces de leer la coyuntura política, en medio de un país muy polarizado y el ambiente enrarecido", dijo Medellín en Sala de Prensa Blu.

Según Medellín, esta reunión ayuda a la polarización que ha tenido Colombia con las recientes elecciones presidenciales.

"Creo que ganan ambos en su condición de líderes políticos. Uribe ha sido gran líder de la derecha y no hay quien amenace ese liderazgo. Y Petro de la izquierda. Ambos son guerreros, batalladores, duros y no tienen problema en decir las cosas. En el presidencialismo, el jefe de Estado no solo lo es de Estado sino de Gobierno. Y es evidente que Petro no habla con sus ministros y las señales que da son las que les da a todos los colombianos y a los ministros les toca adivinar", afirmó.

Además, Medellín comentó que, al presidente Petro le hace falta más conexión y comunicación con sus ministros, al igual que al expresidente Uribe con sus senadores el Centro Democrático.

"No se nota la mano del presidente con su gabinete, hay demasiado desorden, contradicciones y pifias, y salen con cosas que no toca. Y eso lo que hace es enervar a la oposición e incomodar a la gente. Así como el presidente Petro no habla con sus ministros, el expresidente Uribe no está hablando con sus senadores. Cada uno actúa como cree y no están teniendo una agenda clara de oposición”, dijo.

Por último, Medellín habló sobre la reforma tributaria.

"Vamos a terminar con una reforma tributaria bastante menos fuerte de lo que se quiso, y va a terminar un jalón creciente de la economía. Petro está dando señales de que no puede bloquear la economía y va a mostrar actitud abierta", recalcó.

