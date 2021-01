¿Hasta cuándo irá el programa de Prevención y Acción? Presidente Duque responde

El presidente Iván Duque en diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, respondió hasta cuándo se mantendrá el programa de Prevención y Acción que se emite todos los días a las 6:00 de la tarde para tratar temas relacionados con la pandemia del coronavirus.

“El programa fue diseñado para tener información todos los días en medio de una emergencia sanitaria, prácticamente no ha pasado ni un solo programa sin que tengamos información de una acción de Gobierno, o una política, o una pedagogía sobre una política que tiene un impacto en la ciudadanía”, expresó.

Según el mandatario, de cara al proceso de vacunación se necesita mantener esa información “directa y cercana” mientras persista la emergencia sanitaria, cuyos efectos también son económicos y sociales.

“Entiendo que para muchas personas sea tedioso ver al presidente todos los días, pero ha sido un vehículo a través del cual hemos podido llevar un mensaje de expertos, epidemiólogos infectólogos, de la OMS, la OPS, alcaldes, gobernadores, entre otros. Y esa labor pedagógica, mientras siga esta circunstancia, la debemos seguir llevando”, enfatizó.

Con respecto a los señalamientos en torno a que el programa ha perdido su norte y se ha utilizado para propaganda política, Duque afirmó que “eso no es cierto”.

“Yo no estoy aspirando a la reelección, Colombia no la tiene, no estoy buscando rating, estoy haciendo un ejercicio de informar al país en medio de la peor crisis que ha vivido la humanidad desde la segunda guerra mundial”, concluyó.