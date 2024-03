Hay zonas vetadas para el microcrédito por la inseguridad: Asomicrofinanzas

Hay lugares en Colombia que están vetados para el microcrédito porque lainseguridadestá impidiendo que lleguen los asesores a conseguir nuevos clientes o a hacerle seguimiento a los actuales, esa es la alerta que está lanzando Asomicrofinanzas.

Según cifras del gremio, el saldo de la cartera ha caído cerca de 9 % mientras que los niveles de cartera vencida y castigada sobrepasan incluso lo que se registró en la pandemia. Esto, en un momento en que la cartera tendría que subir para fomentar la reactivación económica.

“La población no está pidiendo créditoy eso es lo que preocupa, que no están pidiendo crédito por varios motivos. Hay muchas regiones que el problema de orden público no ha permitido que los asesores vayan a visitar la población, ni que la población vaya a pedir o vaya a la oficina más cercana. Entonces, hay muchas regiones en las cuales las solicitudes de crédito han caído fuertemente”, señaló la presidenta del gremio, María Clara Hoyos.

Entre las regiones “vetadas” para el microcrédito están áreas del sur del país, especialmente en el Cauca, pero también la zona de Norte de Santander y algunas zonas de Arauca. Este mapa prácticamente coincide con las regiones donde hacen presencia organizaciones como el Clan del Golfo, cuya financiación está también ligada al gota a gota.

Hoyos admite que el alto nivel de cartera vencida está llevando a que muchas entidades aumenten los requisitos para nuevos créditos y se concentren primero en recuperar lo que ya se colocó.

El gota a gota está pisando fuerte entre los productores del campo

“Antes no había un acercamiento por parte de los productores, de los campesinos, etcétera, con ese tema del gota a gota. Pero últimamente, en unos dos o tres años, es cierto, ha aumentado la preferencia que nos hacen los productores sobre el asunto. Sí, es evidente que ha aumentado”, comenta Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria.

Gutiérrez culpa del hecho a las enormes barreras de acceso que tienen los campesinos al sistema crediticio formal, especialmente cuando antes se han colgado con los créditos.

El problema principal es que sin importar si están reportados en centrales de riesgo o no, los productores necesitan los créditos mientras llega la cosecha y si no les presta el banco, ni la microfinanciera alguien más lo hará. A veces lo hacen los grandes compradores de las cosechas, a veces son prestamistas informales, pero en muchas oportunidades son las bandas del gota a gota.

“El gota a gota no cobra por los caminos del derecho comercial. Cobra en modo paga o paga. Paga el crédito o la vida”, dice Gutiérrez.

¿Qué está haciendo el Gobierno para combatir el gota a gota en el campo?

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas la economía popular y la derrota del gota a gota, que cobra tasas de interés que están varias veces por encima de cualquier límite legal.

El próximo 18 de marzo comenzará a operar una nueva línea de microcrédito que se llamará “Inclusión Financiera Economía Popular para el sector agropecuario - LEM EP” y que va dirigida a productores agropecuarios que estén en los grupos A, B o C del Sisbén y no hayan recibido créditos en los últimos dos años.

El Gobierno les servirá de fiador a través del Fondo Agropecuario de Garantías y les van a prestar hasta cuatro millones de pesos con un plazo de pago de 24 meses.

Finagro tiene como objetivo colocar en el mercado entre 26.000 y 51.000 millones de pesos en sus programas de microfinanzas rurales.