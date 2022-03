Hombre golpeó a su exnovia porque la vio bailando en una discoteca en Líbano, Tolima

Una mujer fue agredida por su exnovio en el Líbano - Tolima , luego de que esta la viera bailando en una discoteca. La joven había terminado la relación hace un mes por una infidelidad y, al parecer, el hombre no superó la ruptura.

Karen, de 23 años. relató a BLU Radio la cruda historia que vivió el pasado fin de semana, y que la dejó en el hospital, simplemente porque su ex novio la vio bailando en una discoteca

Publicidad

“Yo viví tres años de infierno emocional y físico con la persona que yo decía que amaba y quizás aguanté todo esto porque tenía muchas manipulaciones también por parte de él”, aseguró Karen.

El sábado, la joven salió a departir con sus amigos del pueblo, y horas más tarde, comenzó la horrible noche para ella, según relata.

“El día sábado, yo salí yo estaba en la misma discoteca donde él se encontraba, cuando salí de ella, al llegar a la iglesia, me coge el cabello y me pega contra todas las puertas de las casas y las paredes hasta llegar hasta a su casa, yo no entiendo porqué si alguna gente me vio no me quiso ayudar”, cuestionó la joven.

Al interior de la residencia de su agresor, Karen, denuncia, recibió todo tipo de golpes e improperios y, según ella, allí tampoco recibió ningún tipo de ayuda.

Publicidad

“Cuando llegamos a la casa, él me sube, me pega patadas, puños, cachetadas, me insulta, me dice que soy una perra, que todo esto me lo merezco que porque yo bailaba para seducir a los hombres, yo lloraba, y yo le decía que por favor no lo hiciera, que yo lo quería mucho, que yo lo amaba, que no me hiciera tanto daño, y él me decía ahí si llora, pero en la discoteca estaba muy contenta bailando, allá así se reía", cuenta.

"En una de esas él me está pegando y me dice la voy apuñalear, la voy a matar y se va a buscar el cuchillo entonces yo me voy para el baño y llamo a mi mamá y le digo que por favor venga por mí urgentemente”, continuó Karen.

Publicidad

Al amanecer del día domingo, la mujer la mujer logró salir de la residencia de su agresor, pese a que su progenitora fue a buscarla en la madrugada, y ella gritaba su nombre, Karen no pudo responder porque estaba con la boca tapada y seguía siendo amenazada.

“Después me llama y me dice que porque me devolví de la casa, como si nada hubiese pasado que no lo vuelve hacer, que él me ama, que yo soy la mujer de la vida de él, bueno lo de siempre, que él me va a dar plata, que por favor no lo denuncie y que le dé la oportunidad para él poder seguir, que no le comenté a nadie lo sucedido. Me dice que me pega por mi culpa, que porque yo lo saco de quicio, que yo lo desespero, qué me da 200.000 mil pesos y que me da una crema para que yo me tapé los morados que tenían la cara ya que eran muy grandes”, puntualizó la mujer.

Karen Montes ya instauró la respectiva denuncia antes las autoridades y, aseguró, desde el inició de la relación, las agresiones eran constantes, al punto de lanzarla por unas escaleras y golpearla delante del hijo de su ex novio, en Santa Marta, desde donde se regresó porque estaba cansada de las agresiones.

Escuche el podcast Sin Tabú