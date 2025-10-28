Iglesia católica reitera compromiso para liberación de policías y funcionarios secuestrados por ELN

Monseñor Héctor Fabio Henao reiteró el compromiso de la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal de contribuir en las gestiones humanitarias que permitan el retorno de los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y los dos uniformados de la Policía Nacional secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca.

“La Iglesia católica, la conferencia episcopal, expresa todo su compromiso y reitera su voluntad de ayudar a construir puentes para que sea posible el retorno de ellos a sus hogares sanos y salvos. Reiteramos nuestra voluntad de trabajar con las organizaciones nacionales e internacionales comprometidas en este propósito”, señaló monseñor Henao, al referirse a las pruebas de supervivencia recientemente difundidas por la guerrilla, en las que se observa a los secuestrados.

El pronunciamiento se dio luego de que el ELN anunciara su intención de realizar un “juicio revolucionario” contra los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI, y los uniformados Esley Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez, de la Policía Nacional, quienes permanecen en cautiverio desde el pasado mes de mayo.

En su mensaje, monseñor Henao expresó también su solidaridad con las familias de los secuestrados y con la comunidad araucana.



“A sus familias queremos ofrecerles nuestras oraciones al Señor de la vida para que les proteja y animarles a mantener viva la llama de la esperanza y decirles que estaremos solidariamente junto a ellos adelantando las acciones que sean del caso”, manifestó, al tiempo que reiteró la disposición de la Iglesia para trabajar junto a las organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con este propósito.

Monseñor enfatizó que todo gesto humanitario contribuye a la paz y la reconciliación en Colombia.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones del ELN y exigió respeto por la vida e integridad de los cuatro cautivos.

Publicidad

En el mismo sentido, la Fiscalía General de la Nación solicitó su liberación inmediata, rechazó cualquier propuesta de canje y recordó que los funcionarios fueron secuestrados desde mayo mientras cumplían labores institucionales en el departamento de Arauca.