Implicados en el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño en el Tolima aceptarán cargos

Pese a que las audiencias no fueron públicas, se ha logrado establecer que fueron muchas las sorpresas, entre ellas que las investigaciones iniciaron en 2019, con interceptaciones de teléfonos desde el 2020, donde se logró obtener material probatorio, como lo expuso en ente investigador en Colombia .

Fueron tan contundentes las pruebas presentadas por el fiscal, Juan Pablo Sepúlveda Villa, en la audiencia concentrada, que el propio abogado defensor, Gustavo Osorio, recomendó a sus clientes que aceptaran los cargos, según confirmó a Blu Radio.

Publicidad

“Todo es una sorpresa, la investigación de la Fiscalía son reservadas y uno no conoce hasta que están las audiencias el elemento material probatorio, y pues una vez conocido el elemento material probatorio se tomó la decisión de llegar a un pre acuerdo”, indicó.

Una de estas primeras sorpresas, fue escuchar un audio donde, según la fiscalía, Medardo Ortega, habla con su asistente, Valentina Ramírez, pidiéndole mesura en la conversación por el celular ya que se encuentran ‘chuzados’.

En el ambiente quedó abierta la posibilidad de que Ortega podría tener información privilegiada del ente acusador, toda vez que la orden de interceptación se habría dado el 23 de agosto de 2021, incluso aseguraba el mandatario que no hablaran por esa línea y en la misma dio otro número para contactarse.

Publicidad

En otros audios expuestos por el ente investigador, Ortega y Ramírez relacionan un retiro a realizarse en el municipio de San Sebastián de Mariquita, y definir cuánto y cómo se manejaría ese dinero.

En el desarrollo de las audiencias también se vieron involucrados nombres de políticos del departamento del Tolima, se escucharon, entre ellos, el director saliente de la dirección nacional para la prosperidad, Pierre García, hijo del ex senador Carlos García Orjuela, (aunque en ninguna de las interceptaciones se escucha la voz del ex funcionario); Jaime Yepes, ex congresista; la ex diputada y candidata a la Cámara por el Pacto Histórico, Nohora Ramírez Gómez, entre otros.

Publicidad

“Como estrategia de la defensa es conseguir el descuento para ganar la mitad de la pena en las dos personas, y logran una condena inferior a los cinco años de prisión, los cargos que le imputaron a Merdardo, son interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho. En el caso de Ruth Echavarría es interés ilícito en calidad de interviniente que tiene una pena mucho más baja por no tener condición de servidora pública”, enfatizó Osorio.

Extra oficialmente se ha podido conocer que serán más las personas vinculadas y capturadas en medio del escándalo de corrupción del senador Mario Castaño.