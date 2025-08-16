"Inestabilidad ministerial y ruptura de coaliciones": el difícil panorama del Gobierno

El periodista económico y diplomático colombiano, Silverio Gómez, lanzó su nuevo libro llamado "El desastre anunciado del último Aureliano", que alude directamente al presidente de la República.

En una entrevista con El Radar de Blu Radio, Gómez explicó que la documentación para el libro comenzó a principios de 2023, motivado por el discurso inaugural del presidente el 7 de agosto de 2022. Desde ese momento, se propuso realizar una evaluación permanente del Gobierno.

Observó que, aunque el presidente hablaba de un "gran pacto nacional" o "acuerdo nacional", su discurso carecía de menciones específicas al sector privado, gobernadores o alcaldes, limitándose a una vaga promesa de "con todos y todas".

El libro detalló una serie de acontecimientos que, según Gómez, "marcan la historia" del Gobierno. La primera crisis ministerial, que ocurrió en los primeros siete meses de la administración, evidenció la fragilidad de la bancada oficialista a pesar de haber logrado aprobar la reforma tributaria y el plan de desarrollo.

Gómez subrayó la inestabilidad ministerial, con el nombramiento de 59 ministros, lo que se traduce en un cambio de ministro cada 19 días. Este escenario, junto con incidentes como el del consejo de ministros de febrero de 2025, donde se destaparon las "bajas realizaciones" del plan de desarrollo, ha sumido al país en una "zozobra permanente".

La obra aborda en su primera parte, "El gran desacuerdo nacional", la ruptura de la intención inicial de un Gobierno de unidad. A pesar de que el presidente Petro llegó al poder con 11 millones de votos y conformó un gabinete con figuras de vertiente liberal y tradicional, la coalición se desintegró.

Publicidad

Gómez enfatizó en que la falta de experiencia y "cancha" de los miembros del Pacto Histórico para ocupar cargos clave obligó al presidente a romper la coalición mayoritaria en el Congreso a principios de 2023. Esta situación ha llevado a un modelo de negociación tradicional que ha derivado en denuncias de corrupción, involucrando a figuras de alto nivel, según explicó.

Escuche la entrevista completa aquí: