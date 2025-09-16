Ingrid Betancourt sobre sentencia de la JEP contra exFarc: "Es una tarjeta de impunidad"

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt lanzó fuertes críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras la condena a penas alternativas impuesta a ocho exintegrantes del secretariado de las antiguas Farc. En entrevista con Recap de Blu Radio, aseguró que la decisión “abre la puerta a la impunidad” en Colombia.

“Para nosotros es claro que ellos no tenían derecho a beneficiarse de este tipo de sentencias”, afirmó. Si bien reconoció que las víctimas aceptaron un régimen benévolo bajo la condición de que no hubiera impunidad, cuestionó que “ni siquiera hubo penas privativas de libertad. La sentencia aplica penitencias, ni siquiera condenas, y todo lo pueden hacer terceros contratados por ellos, sin ninguna contrición por los crímenes cometidos”.

Betancourt lamentó que, en su opinión, los excomandantes siguen justificando su accionar. “Hablan con lenguaje de guerrillero, menospreciando el dolor de las víctimas. La sentencia los premia, y esto quiere decir que en Colombia se abre la impunidad para todo criminal que pretenda, disfrazándose de guerrilla, cometer todo tipo de crímenes”.

La excandidata también puso en duda la imparcialidad del tribunal. “Si la valoración del cumplimiento la van a hacer con la misma ligereza que los criterios, ya sabemos. La JEP se volvió un tribunal parcializado a favor de las Farc, y eso es grave, porque sin justicia vamos a seguir repitiendo estas situaciones a futuro”, expresó.

En ese sentido, advirtió que la decisión envía un mensaje equivocado a quienes siguen delinquiendo. “Deben estar festejando esta sentencia, porque les dice que al final de toda la criminalidad contra la sociedad van a terminar con la posibilidad de negociaciones que les garanticen impunidad. Las víctimas tenemos la responsabilidad de llevar esto a las últimas instancias nacionales e internacionales”.

Betancourt señaló que, de no existir justicia en Colombia, acudirán a otras jurisdicciones. “En el mundo la historia demuestra que este tipo de crímenes terminan castigados por la justicia nacional o extranjera. Esta sentencia es una tarjeta de impunidad, pero no le va a dar tranquilidad a los comandantes de las Farc”.

La también exsecuestrada recordó los vejámenes que padecieron cientos de víctimas. “Algunos compañeros sufrieron cuadros de esclavitud: limitaban la comida, no daban medicamentos, separaban a las personas, aislaban a los secuestrados y les imponían trabajos forzosos. ¿De qué sirve tipificar esos delitos para obtener sentencias tan ridículas?”, cuestionó.

Finalmente, reprochó la falta de arrepentimiento de los exjefes de las Farc. “Tuvieron varias oportunidades de un acercamiento respetuoso y compasivo, donde las víctimas sintiéramos que entendían el dolor que causaron. Pero el discurso siempre ha sido de justificación”.