Integrantes del Clan del Golfo se entregaron voluntariamente al Ejército en Tolima

En medio de las operaciones militares desarrolladas en el occidente colombiano, se registraron dos hechos que marcan un nuevo debilitamiento de los grupos armados organizados en el país.

Por un lado, dos hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo, con presencia en los departamentos de Risaralda y Chocó, decidieron entregarse a las tropas del Gaula Militar Tolima.

De acuerdo con las autoridades, la presión de los combates, que recientemente se han intensificado en el occidente colombiano, habría motivado esta decisión.

“En una acción estratégica, que refleja el debilitamiento progresivo del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, dos de sus integrantes se sometieron voluntariamente a la ante tropas del Gaula Militar Tolima, Unidad Orgánica de la Sexta Brigada del Ejército Nacional”, relató el mayor Marcelo Romero, comandante del Gaula Militar Tolima.

De manera paralela, el Ejército confirmó que la desmovilización es resultado de la acción se produjo tras la ofensiva permanente que mantienen las Fuerzas Militares en Risaralda y que obligó a los hombres a desplazarse hasta el Tolima, donde solicitaron someterse al programa gubernamental de reintegración y acogerse a la justicia.

“La entrega se produjo en el departamento del Tolima como resultado de la presión sostenida de las operaciones militares en Risaralda, zona donde estos individuos adelantaban actividades criminales. La ofensiva operacional y la presencia permanente de la Fuerza Pública”, agregó

El comandante del Gaula Militar Tolima indicó que estos resultados reflejan el impacto de las campañas institucionales y el control territorial en la región.

“Esta entrega representa un golpe estratégico a las estructuras del Clan del Golfo en el occidente del país y envía un mensaje contundente a quienes aún permanecen en estas organizaciones. Cada entrega significa un paso hacia la paz y una oportunidad para que quienes han estado en armas recuperen su proyecto de vida”, puntualizó.

El Ejército reiteró su llamado a los integrantes de los grupos armados para abandonar la violencia y acogerse a los beneficios legales. Así mismo, invitó a la ciudadanía a continuar denunciando de manera anónima cualquier situación de extorsión o secuestro a través de la línea 147 y hechos terroristas a la línea gratuita 107.