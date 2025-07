"Jamás me involucraría en golpe de Estado contra Petro", dice congresista Carlos Antonio Giménez

En medio del escándalo suscitado por las grabaciones filtradas del exministro Álvaro Leyva, que sugieren un presunto intento de golpe de Estado en Colombia, el nombre del congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez fue mencionado. En entrevista con Néstor Morales para Mañanas Blu, el representante republicano negó rotundamente cualquier implicación en un complot contra el presidente colombiano Gustavo Petro.

“Estamos mencionados en algo que nunca ha sucedido (…) no estamos involucrados en ningún tipo de atentado o golpe de Estado. El reporte es ridículo”, afirmó Giménez.

Negación rotunda a cualquier vínculo con Leiva

Carlos Antonio Giménez fue claro en su posición respecto al exministro Álvaro Leyva, quien habría mencionado a Giménez y al también congresista Mario Díaz-Balart en un supuesto plan para remover a Petro del poder. El congresista por Florida negó haber tenido contacto con Leiva.

“Yo no me reuní con él y que yo sepa, no. Y si hubiera logrado una visita para plantear un tipo de golpe, lo hubiera rechazado”, sentenció.El congresista se mostró sorprendido por las acusaciones y sugirió que podrían obedecer a intereses políticos internos de Colombia.

Duras críticas a Petro, pero respeto por la democracia

Aunque Giménez fue enfático en rechazar cualquier conspiración, no ocultó su desprecio por la gestión del presidente Gustavo Petro. A través de un polémico trino publicado en su cuenta personal, se refirió al mandatario colombiano como “drogadicto, corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.

“Esa es mi opinión como Carlos Antonio Giménez, que vivo aquí en Miami. Yo creo que el presidente Petro no es amigo de los Estados Unidos”, dijo en la entrevista, aunque agregó que, pese a sus opiniones personales, reconoce que Petro fue elegido democráticamente.

Tiene muchas deficiencias, sin duda. Pero también es el presidente de Colombia, fue elegido por el pueblo colombiano (…) y eso hay que respetarlo aclaró.

Mario Díaz-Balart también niega las acusaciones

En el marco de este escándalo, también fue señalado el congresista Mario Díaz-Balart, quien, al igual que Giménez, negó haber tenido alguna conversación relacionada con un golpe de Estado. Ambos parlamentarios coinciden en que no existió reunión alguna ni contacto con Leiva respecto a ese tema.

Ni yo, ni Mario, ni nadie estamos involucrados. Lo único que deseamos es que Colombia continúe con sus principios democráticos enfatizó Giménez en Mañanas Blu

Una de las revelaciones más relevantes durante la entrevista fue que, a pesar de la magnitud del escándalo, el congresista aseguró no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte del Gobierno colombiano.

“El embajador Daniel García Peña no se ha comunicado conmigo. Nunca me ha dicho que están preocupados por un golpe de Estado”, afirmó. Este silencio contrasta con las declaraciones públicas del presidente Petro, quien ha insinuado en varios escenarios que su gobierno estaría siendo blanco de conspiraciones tanto internas como internacionales.



"Colombia no necesita un golpe de Estado"

Pese a la tensión generada por las grabaciones de Leiva, Carlos Antonio Giménez cerró su intervención con un mensaje de estabilidad y respeto institucional.

“Colombia no necesita un golpe de Estado, todavía es una democracia (…) y lo único que yo espero es que sigan teniendo elecciones libres en 2026”, concluyó antes de dirigirse a una reunión con el expresidente Donald Trump.

Las grabaciones del exministro Álvaro Leyva, filtradas en medios de comunicación, han generado un terremoto político en Colombia. En ellas se insinúa la búsqueda de apoyo extranjero para remover al presidente Petro del poder. Aunque hasta ahora no se han presentado pruebas concretas, el eco internacional del tema ha obligado a pronunciamientos diplomáticos, aunque, como señala Giménez, no ha habido un acercamiento formal desde la Cancillería colombiana.