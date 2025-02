JEP trata de falsear la historia para absolver de responsabilidad a Uribe: Rodrigo Londoño

Recientemente, la JEP imputó a 39 militares que hicieron parte de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, por más de 400 casos de falsos positivos.

Al anunciar la imputación, la magistrada Catalina Díaz explicó que en el texto de la seguridad democrática del Gobierno Uribe, no decía que el éxito militar se medía en bajas en combate.

"Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no tenía y no consignaba la política de conteo de cuerpos, la política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas, al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas, las desmovilizaciones y la recuperación del material de guerra", aseguró Díaz.

Tras este pronunciamiento, Rodrigo Londoño, quien era conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las Farc, aseguró que la JEP está tratando de falsear la historia.

“Es lamentable que la JEP quiera tratar de falsear la historia y construir una narrativa para absolver de responsabilidad a Uribe y su política de seguridad democrática por la comisión de delitos de lesa humanidad concurrentes en los falsos positivos. La verdad vencerá”, aseguró Londoño.

Por su parte el senador del partido Comunes, Julián Gallo, aseguró que la JEP dejó de ser una justicia para la paz.

“Esa magistrada fue integrante de la delegación del gobierno en las negociaciones de paz. Es decir es juez y parte. Su papel es lavarle la cara a Uribe por sus crímenes. La JEP dejó de ser una justicia para La Paz hace mucho rato. Ya no respeta ni los derechos de las víctimas”, aseguró Gallo.