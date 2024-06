Juan Manuel Santos revela episodio en el que Petro, siendo candidato, le pidió su apoyo electoral

“Me pidió que lo apoyara, pero dije que no”, reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el expresidente Juan Manuel Santos sobre un particular hecho que tuvo con el presidente Gustavo Petro cuando este era candidato para las elecciones del 2022. Según contó, no le dio su respaldo en ese momento manteniendo “ese margen” de todas las controversias políticas, una postura que adoptó desde que terminó su mandato en 2018.

El exmandatario respondió a las afirmaciones sobre apoyar a Petro y, al mismo tiempo, convocar un golpe de Estado. Dejó en claro que “eso no es cierto” y que nunca lo apoyó ni a Rodolfo Hernández, quienes llegaron a segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En ese sentido recalcó que, desde el principio, se mantuvo al margen y es una posición sigue manteniendo hoy en día, pues es lo “que les corresponde a los expresidentes”.

“Yo le dije a Petro, cuando él me pidió que lo apoyara, que no lo podía apoyar, pero si me necesita ahí estoy, porque creo que esa es la obligación de cualquier expresidente, si lo necesitan, ahí estar. Le dije que mi interés máximo es que usted (Petro) implemente el proceso de paz. Eso es porque el señor Duque no hizo casi absolutamente nada para la implementación y eso está generando muchos problemas. ‘Usted prometió implementar el proceso de paz y en eso puede contar con mi apoyo’”, contó Santos.

Incluso, recordó, en esa época fue a una reunión a la que lo invitó el presidente Petro "al comienzo del Gobierno para para ese fin”. Allí, según precisó, les pidió que por favor implementaran el proceso de paz, pero que, ahora, “lo que están haciendo es totalmente lo contrario”.

Publicidad

“Están desmontando lo poco que Duque dejó en materia de infraestructura para la implementación. Están cometiendo una equivocación y los resultados los estamos viendo. Llevamos casi dos años y, como dijo Rodrigo Londoño hace unos meses, han hecho casi que menos de lo que hizo Duque”, aseveró.