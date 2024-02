La dignidad de un partido no se negocia: Efraín Cepeda sobre dar nombres para cargos en el ejecutivo

Una nueva legislatura comenzó en el Congreso de la República. Varios hacen cuentas para saber si los votos le alcanzarán al gobierno para aprobar sus reformas clave, la pensional, laboral y de salud. ¿Cómo se posiciona el partido Conservador?

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre si, como partido, estarían dispuestos a entregar nombres para cargos que están vacantes en el ejecutivo y así promover los proyectos que quiere el presidente Gustavo Petro.

"Tajantemente no. La dignidad de un partido de 165 años no se negocia. Nosotros tenemos unas posturas claras frente a las reformas, que hemos adoptado en decisiones de bancada y que son de obligatorio cumplimiento. En el tema de la salud, ya sabemos que no se va a votar en el Senado, sino negativamente. Sobre la reforma pensional, pues es la que más cerca podríamos estar, pero tenemos unos cuatro puntos que el gobierno no se ha sentado a hablar con nosotros. La reforma laboral, tenemos nuestra propia reforma, entonces son posturas claras de bancada. Nosotros no estamos en eso ni vamos a negociar cargos a cambio de votos. Eso sería indigno con un partido que ha escrito y ha ayudado a escribir la historia del país", enfatizó Efraín Cepeda.

¿Qué tan garantizado es que en el Senado no va a pasar la reforma a la salud con ayuda de votos conservadores?

"Hay una decisión de bancada de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la ley de bancadas. El congresista que la incumpla inmediatamente la vigía abre un proceso. Nadie se va a exponer a eso, nadie ha pedido ni siquiera una nueva reunión de bancada para revocar esa decisión y con los senadores con los que la tuve oportunidad de hablar el día viernes todos están firmes en esa decisión", explicó.

Por otro lado, el presidente del partido Conservador Efraín Cepeda desmintió que esté intentando llegar a la presidencia del Senado de la República el otro semestre.

"No he pedido ese voto, no me he postulado como candidato. Si es cierto que me lo han propuesto dentro del partido y otros partidos, pero en este momento no soy candidato", dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: