“La espada de Bolívar nos la robamos, sí, pero la recuperamos”: Arjaid Artunduaga, ex-M-19

El abogado Arjaid Artunduaga, uno de los fundadores del M-19 , habló de la forma en que el grupo guerrillero se llevó la espada de Bolívar, el 4 de enero de 1974, de la Casa Museo de Bogotá. Artunduaga aseguró que la simbólica arma del Libertador fue “recuperada”, ya que era del pueblo.

“No nos vamos a meter en una discusión semántica. Sí, nos la robamos, pero la recuperamos”, declaró el excombatiente.

Publicidad

De acuerdo con el exintegrante del M-19, Fidel Castro era el máximo responsable del símbolo, pero dijo desconocer si la tuvo en su poder.

“Fidel Castro, como máximo gobernante era el guardián y el responsable de la espada . No sé si la tuvo, hasta allá no podría aseverarlo, pero él personalmente era el responsable”, declaró.

Artunduaga reveló que antes de sustraer la espada de la Quinta de Bolívar se hicieron dos intentos para sacarla del lugar.

“En dos oportunidades anteriores, antes de llamarnos M-19, cuando nos llamamos comuneros, hicimos dos intentos de recuperar la espada y no pudimos. En el primero, lo tratamos de hacer de noche, como vulgares ladrones saltamuros y una cantidad de perros nos ahuyentaron. En el segundo intento tratamos de hacerlo un fin de semana, pero cuando llegamos había como 100 turistas. El 14 de enero era el tercer intento de hacerlo y fue cuando lo logramos”, narró.

Publicidad

Artunduaga contó que, tras sustraer la espada, esta le fue entregada a Jaime Bateman y en adelante empezó a ser cuidada por “amigos” de la organización guerrillera. En 1980, el símbolo fue sacado del país hacia Cuba.

“No queríamos correr el riesgo de que, en cualquier operativo, por cualquier casualidad, fuese recuperada. Para nosotros siempre fue un símbolo y poco a poco se convirtió en el emblema de la lucha de los pueblos de América”, indicó.

Publicidad

Sobre la actitud del rey Felipe VI de España, quien no se puso de pie cuando el símbolo fue llevado a la Plaza de Bolívar durante le ceremonia de posesión de Petro, Artunduaga tuvo fuertes calificativos.

“La monarquía española es un homenaje a la babosada y la corrupción. El papá de Felipe VI no solo mata elefantes y rinocerontes, sino que además desfalcó el erario español. No le doy trascendencia a que el rey Felipe VI no se haya parado o sí. Me tiene sin cuidado, ¿qué tiene que ver España? Me parece insulso y baladí, convertir la política en una banalidad”, concluyó.