La historia de amistad entre Miguel Uribe y Andrés Forero: sus ideas los acercaron

En medio del duelo nacional, por el asesinato de Miguel Uribe, Andrés Forero, representante a la Cámara y amigo cercano de Uribe, compartió detalles íntimos sobre la profunda amistad que los unía y el inmenso vacío que su ausencia deja en la política colombiana y en quienes lo conocieron.

Forero, quien fue fórmula a la Cámara de Representantes de Uribe al Senado, describe a Miguel Uribe no solo como un político talentoso, sino como un ser humano excepcional.



De rivales políticos a amigos inseparables

La relación entre Miguel Uribe y Andrés Forero no siempre fue de cercanía. Hubo un periodo inicial marcado por enfrentamientos naturales en el ejercicio de la política. Forero relató que cuando él ingresó al Concejo de Bogotá, Uribe salía de allí para asumir el cargo de secretario de Gobierno. "Él fue Yo yo llegué al Concejo de Bogotá cuando él salía del consejo y entraba como secretario de Gobierno.

Ahí yo era concejal, yo fui presidente de la comisión de plan, él era secretario, pues la persona encargada de los temas políticos y hubo un par de cosas donde tuvimos algunos pues enfrentamientos naturales en el ejercicio de la política", detalló Forero.

Andrés Forero // Foto: Concejo de Bogotá.

Sin embargo, esta distancia política fue superada gracias a la intervención de una amiga en común, María Consuelo Araújo y al percibir los numerosos puntos en común entre ambos, organizó un almuerzo crucial. "En su momento cuando estábamos yo como concejal como secretario, pues no era mala mala, pero pues tuvimos diferencias y María Consuelo pues nos quiso acercar. Recuerdo, tuvimos una comida, un almuerzo y desde ahí nos volvimos pues no muy cercanos en ese momento, pero pues con algo de cercanía", explicó Forero.



El afianzamiento de una amistad en campaña y en familia

Tras ese acercamiento inicial, la amistad política de Uribe y Forero se fortaleció significativamente. La primera gran oportunidad para afianzar sus lazos llegó con la aspiración a la Alcaldía de Miguel Uribe. "Después entonces Miguel se lanza a la alcaldía. Yo fui cabeza de lista al Concejo en esa ocasión del Centro Democrático.

El Centro Democrático apoya la aspiración de Miguel. Y ahí pues seguimos afianzando lazos", afirmó Forero. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo en su cercanía se dio durante la campaña al Congreso.

Despiden al senador Miguel Uribe en el Capitolio // Foto: AFP

"Realmente donde nos volvimos muy muy amigos, muy cercanos fue en la campaña al Congreso", relató Forero.



Político y gran ser humano

Andrés Forero no escatimó en elogios al describir a Miguel Uribe, resaltando sus múltiples facetas y cualidades. En un emotivo mensaje publicado tras el fallecimiento, Forero escribió: "Se fue el mejor de nosotros". Al explicar el significado de estas palabras, Forero enfatizó que era un reconocimiento a un político excepcional. "Es una forma de hacer un reconocimiento al que considero un político excepcional, una persona que une una gran capacidad de organización política con rigor, con disciplina, con estudio", sostuvo.

Forero se enteró del atentado estando en Medellín. La noticia fue devastadora: "ese día mi porque yo estaba en Medellín, yo me entero del atentado contra Miguel en Medellín. Yo tenía una una un viaje, o sea, una reunión de carácter familiar y antes, además, había tenido el cierre de fin de año de mi hijo, entonces pues igual no iba a alcanzar a llegar a a acompañarlo", explicó sobre su ausencia en el lugar de los hechos.

