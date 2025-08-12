Fiscalía debe tener garantías para contarle al país quién ordenó el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía tiene la responsabilidad de informarle al país, quién ordenó el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Aunque las agencias de inteligencia nacionales y extranjeras tienen como hipótesis principal, la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por alias 'Iván Márquez', no se descartan otras líneas investigativas, como lo aseguró la fiscal general Luz Adriana Camargo, que catalogó el asesinato de Uribe Turbay como un magnicidio.

Si se llegara a confirmar por parte de la Fiscalía que la 'Segunda Marquetalia' fue la responsable de ordenar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el caso quedaría en alto riesgo de impunidad, si tenemos en cuenta que alias 'El Zarco Aldinever', quien habría sido el determinador del crimen, fue asesinado hace una semana por el ELN en Elorza, estado Apure, Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, según confirmó el ministerio de Defensa.

Sin embargo, funcionarios del propio gobierno han puesto en duda la hipótesis de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay haya sido ordenado por la Segunda Marquetalia: Otty Patiño, Comisionado de Paz, dijo en El Radar de Blu Radio que en su opinión este crimen parece “más una acción sicarial que política” teniendo en cuenta que ese grupo no se reivindicó la responsabilidad de esa acción terrorista.

La otra hipótesis que investiga la Fiscalía es la posibilidad de que las disidencias lideradas por alias “Iván Mordisco” hayan sido las responsables del atentado contra Miguel Uribe Turbay, con base en dos elementos: en el testimonio ante la justicia de uno de los seis detenidos como autores materiales del crimen, asegura que Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, fue escolta de la compañera sentimental de “Mordisco” y porque el mismo criminal envió a alias “Gabriela” y trató de enviar a alias “Tianz” a la zona de Belén de los Andaquíes y Montañita, Caquetá, que son área de influencia de esas disidencias y no de la Segunda Marquetalia, cuyo radio de acción es el departamento de Guaviare.

Lo que corresponde a todas las autoridades civiles, militares y de policía es colaborar plenamente como lo han venido haciendo con la Fiscalía, que debe llevar la batuta de las investigaciones y de las declaraciones públicas sobre las capturas y hallazgos importantes que permitan llegar a los determinadores y a los móviles detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Publicidad

Y al Estado le corresponde proteger la vida de los líderes políticos y sociales, para que puedan ejercer con libertad sus actividades en defensa de la democracia.