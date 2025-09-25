La historia detrás del fusil colombiano que quiere reemplazar a los Galil israelíes y los M16

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles sobre el nuevo fusil de fabricación nacional que fue presentado en las últimas horas y que tiene como objetivo convertirse en el reemplazo de los Galil israelíes y de los M16 norteamericanos, armas de las que las Fuerzas Militares colombianas han dependido históricamente.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa en diálogo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el desarrollo de este fusil 100 % colombiano comenzó hace tres años con un equipo de ingenieros de Indumil, aprovechando la experiencia adquirida en la producción de componentes del Galil.

“Casi toda la cantidad de componentes del Galil, excepto el cañón y la mira, ya se producían en el país. Sobre ese trabajo se construyó esta iniciativa que hoy nos permite tener un prototipo probado”, aseguró.

Ante la duda sobre qué nombre llevará el fusil colombiano y si podría ser Miranda, en homenaje al prócer de la independencia venezolano Francisco Miranda, el ministro no respondió ni confirmando ni desmintiendo.



Fusil colombiano será producido en masa Foto: MinDefensa

¿Cuántos fusiles colombianos se producirán?

El plan contempla varias fases. Para finales de este año se entregarán 10 fusiles que serán probados en condiciones extremas: selva, lodo y lluvia. En 2026 se espera que ya se hayan entregado 50 unidades destinadas a operaciones reales.

El ministro Sánchez señaló que el objetivo es que entre junio y julio de 2026 se hayan realizado todos los ajustes necesarios para iniciar la producción en masa. La meta es fabricar 400.000 fusiles que gradualmente reemplazarán a los Galil actualmente en uso.

“Es una transición. Este fusil, hecho principalmente en polímeros —un 65 % frente al 30 % que tiene el Galil—, será aproximadamente un 15 % más liviano y 25 % más económico. Además, el dinero se quedará en Colombia y nos permitirá proyectarnos incluso hacia la exportación”, afirmó el ministro.

Colombia fabrica su propia línea fusiles Galil, denominada Córdova. Foto: AFP

Totalmente colombiano

Consultado sobre si el nuevo fusil incluye partes extranjeras, Sánchez confirmó que todos los componentes serán nacionales.

“Sí, todo sería colombiano, absolutamente todo. Ayer lo probé, lo levanté, supremamente liviano. Eso le da una versatilidad enorme a las tropas, genera economía y una calidad de empleo supremamente elevado”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, este paso le permitirá a Colombia avanzar en lo que denomina la “autonomía estratégica de procesos”, es decir, la capacidad de tener control sobre la producción de su propio armamento.

El ministro aprovechó la entrevista para anunciar otros proyectos de las Fuerzas Militares. Entre ellos destacó la construcción de un nuevo túnel de viento en el parque Jaime Duque, que será un centro de entrenamiento avanzado para paracaidistas en caída libre.

Fusil colombiano será una realidad Foto: MinDefensa

Según explicó, también servirá para rehabilitación y podrá ser ofrecido a terceros. “Esperamos diciembre estarlo inaugurando y eso será un motor enorme en capacidades y en desarrollo de nuestro país”, puntualizó.

Finalmente, presentó la iniciativa llamada “correo de la gratitud”, que busca que los colombianos envíen cartas o videos de agradecimiento a soldados, policías y auxiliares.

Estos mensajes serán entregados durante las fiestas de fin de año. “Cuando ellos estén allá en la selva o en las calles frías, y nosotros celebrando, podrán leer ese saludo de gracias por protegernos”, expresó.