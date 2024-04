"La izquierda y la derecha se dan la mano en el burdel": defensora de DDHH sobre prostitución

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció "medidas extraordinarias" para prevenir y mitigar la explotación sexual de menores con la firma de dos decretos para suspender por seis meses de "la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines".

"A partir de hoy y por un término de seis meses se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto", declaró Gutiérrez en conferencia de prensa.

El mandatario precisó que la medida aplica específicamente a lugares como el Parque El Poblado y el Parque Lleras y otras zonas aledañas, además de Provenza, sector popular por su oferta de bares y restaurantes, que dio nombre a una canción de la cantante Karol G y fue reconocido en 2022 como una de las calles "más cool" del mundo por la revista Time Out.

Gutiérrez denunció que existe una red de trata de personas y explicó que tomó estas medidas por el "accionar" de estructuras criminales en estos lugares y la "problemática social" que se está presentando en este sector turístico de Medellín.

A propósito del caso de las menores que presuntamente habrían sido abusadas por parte de un extranjero, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Claudia Quintero, defensora de Derechos Humanos y gerente de la Fundación Empodérate, habló sobre la situación de las jóvenes afectadas y este tipo de turismo.

Habló sobre el drama que viven las mujeres víctimas de explotación sexual, que además son víctimas de consumo de drogas y demás hechos aberrantes. En ese sentido, incluso habló de los servicios web cam.

"Las mujeres que están en prostitución son víctimas, son víctimas de quienes consumen, son víctimas de las redes y son víctimas de un sistema que no les ofrece a las mujeres condiciones de equidad para poder vivir de una manera digna. Pero esto no quiere decir que no sea pertinente darles también a las mujeres mensajes que también a ellas las lleven a des normalizar la práctica de la prostitución. Porque muchas de las mujeres que están en prostitución, si no todas, llegan ahí de una manera que al principio no no entienden, no saben, no creen que van a terminar siendo parte de una red de trata de personas", dijo.

Sobre el papel de la política en las regulaciones de este tipo, fue enfática en decir que "la izquierda y la derecha se dan la mano en el burdel".

Estadounidense hallado con dos menores

El anuncio de los decretos lo hicieron tras encontrar el pasado jueves al turista estadounidense Timothy Alan Livingston en el hotel Ghotam en Provenza con dos niñas, de 12 y 13 años, para presuntamente abusar sexualmente de ellas, según reportaron las autoridades.

El propio alcalde reveló que el estadounidense de 36 años, quien llegó a Medellín durante Semana Santa en un vuelo desde Fort Lauderdale, salió del país un día después de ser hallado con las menores, pues no pudo ser procesado por ningún delito, pero no descarta solicitar su extradición una vez avance la investigación.

La directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, Yiri Amado, detalló que este lunes las dos menores "están siendo escuchadas" para recopilar información.

Reveló que una comisión de la Embajada de Estados Unidos "está acompañando en este momento al fiscal" porque "ellos también están muy interesados en poder judicializar a esta persona".

Por último, aseguró que Livingston "había intentado ingresar en días anteriores (al hotel) también a dos menores de edad y no fue posible".

De acuerdo con el Observatorio Trata de personas y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Ñiños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.

