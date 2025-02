La poderosa influencia de 'Papá Pitufo' en el contrabando del país, según exdirector Dian

En entrevista exclusiva, el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, reveló detalles impactantes sobre la red de contrabando liderada por alias 'Papá Pitufo', uno de los personajes más poderosos y peligrosos en el crimen organizado del país. Ortega, quien conoce de cerca estas mafias tras años de lucha contra el contrabando, advirtió sobre el alcance de su influencia y la corrupción que ha permeado instituciones clave en Colombia.

¿Quién es 'Papá Pitufo' y cómo opera?

Ortega lo describe como un hombre con enorme poder en el puerto de Buenaventura y gran influencia en el Valle del Cauca, capaz de mover mercancías ilegales y ofrecer millonarios sobornos para garantizar el tránsito de productos de contrabando. “Es capaz de ofrecer sobornos multimillonarios y de garantizar logística en toda la zona del valle y hacia Huila, Putumayo y Caquetá”, aseguró.

El exdirector de la Dian también explicó cómo ‘Papá Pitufo’, identificado como Diego Marín, logró construir su poder gracias a su cercanía con el cartel de los Rodríguez Orejuela. En los años 90, Marín fue capturado durante la operación Alcázar II tras diseñar un sistema para ingresar electrodomésticos cargados de billetes, alimentando el mercado del dólar negro.

¿Hasta dónde llega su poder?

Según Ortega, ‘Papá Pitufo’ ha extendido su influencia a nivel internacional, con operaciones en España y Miami. Además, obtuvo licencias para empresas de envíos urgentes, aprovechando esa vulnerabilidad para mover mercancía ilegal. “En algún momento tuvo vínculos con personas de agencias americanas de inteligencia y seguridad”, afirmó.

El exdirector también se refirió a las acusaciones contra Claudia Gaviria, exdirectora de Aduanas y víctima de atentados, a quien ‘Papá Pitufo’ intentó vincular con su red. Ortega fue enfático: “Es sorprendente que la palabra de un criminal valga lo mismo que la de alguien que ha arriesgado su vida por la justicia”.

¿Por qué la justicia tardó tanto en actuar?

Ortega denunció las dificultades de la Fiscalía para procesar a figuras tan poderosas y cuestionó la falta de preparación para investigar delitos financieros complejos: “La preparación y el personal capaz de entender crímenes financieros en Colombia es muy limitado”.

¿Qué debe hacer el Estado para combatir el contrabando?

El exdirector de la Dian fue contundente: “En Colombia, el contrabando y el narcotráfico van de la mano. No se pueden pensar uno sin el otro”. Ortega insistió en que la automatización de puertos y aeropuertos es clave para frenar la corrupción. Sin embargo, denunció la falta de voluntad política para implementar estos controles: “En Colombia no se ha implementado el control remoto total de puertos y aeropuertos porque no existe voluntad para hacerlo”.

Con estas declaraciones, Ortega deja en evidencia cómo el crimen organizado, representado en figuras como ‘Papá Pitufo’, sigue operando gracias a la corrupción y la falta de controles efectivos, una problemática que, según él, solo podrá resolverse si el país toma decisiones firmes y aplica verdaderas reformas estructurales.