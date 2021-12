La Policía no ha masacrado a nadie ni ha dado esa orden: general Vargas responde a la ONU

Después de que se conociera el informe de la ONU en el que señala a la fuerza pública como responsable de la muerte de 28 personas en las protestas de 2021, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró que la institución no ha dado la orden para que se comenta ningún delito en Colombia ni ha masacrado a las personas

“La Policía Nacional no ha dado la orden para que se comenta ningún delito en Colombia, la policía no ha masacrado a nadie , no hemos dado esa orden”, indicó.

De igual manera indicó que la Fiscalía tiene las investigaciones junto a la Procuraduría, señalando que evidentemente las cifras de los muertos durante las manifestaciones no concuerdan.

“Es la Fiscalía a partir del esclarecimiento que tiene que indicar quién es el responsable, porque muchas de esas están inclusive fuera de los contextos que están señalados”, explicó.

Hay que recordar que en el informe de la ONU advirtieron con preocupación que las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados organizados por terceros y para proteger a los manifestantes.

El organismo presentó un documento que aborda la situación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional que tuvo lugar en Colombia desde el 28 de abril al 31 de julio 2021.

“De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública, y que, en al menos 10 de estos casos podrían estar vinculados miembros del ESMAD"

En dos de los 28 casos, el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el documento.

