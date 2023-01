La revolución armada no es necesaria: presidente Gustavo Petro desde Chile

El presidente Gustavo Petro adelanta una visita oficial a Chile y allí se reunió, junto a algunos de sus ministros y el Canciller, Álvaro Leyva, con su homólogo Gabriel Boric, con quién acordó algunas acciones conjuntas para trabajar en temas como la migración regular e irregular, el proceso de paz total en Colombia, la transición energética, el medio ambiente y la integración económica regional, temas para los cuales los dos mandatarios coincidieron en que se necesitaba el apoyo de toda la región.

Al referirse a algunos de estos puntos abordados durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda, en Santiago, Petro se refirió a la decisión por la que se unió a la guerrilla del M-19, asegurando que en ese momento no se respetaba el voto popular y que por eso decidió tomar las armas: "no había más". En el mismo sentido, aseguró que toda una generación quedó devorada por la violencia y que considera que el camino de la revolución armada no es necesaria.

"Ahí se fue una adolescencia y una juventud, no la mía, la de millones de latinoamericanos, mi generación joven y Colombia quedó devorada por la violencia, nos equivocamos o no, pero creímos, esos jóvenes, que si ese era el camino, lo tomábamos. 30 años después, después de dictaduras, de desaparecidos, de torturas y de millones en el exilio, de nuestra propia lucha en nuestro país Colombia y, quizás de manera precursora en Colombia, un 1989 decidimos que ese no era el camino, no nos obligaron, no llegó ningún norteamericano a asustarnos, nos convencimos que no era el camino, le dijimos a toda la generación de combatientes jóvenes que el camino de una revolución armada no era necesario", señaló Petro.

En el mismo sentido, aseguró que en este momento está en peligro la democracia, teniendo en cuenta la toma al capitolio en Estados Unidos que se presentó hace dos años y los recientes hechos de violencia en Brasil, pues este domingo fueron tomados el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema. Ante este tipo de situación hizo un llamado para que sin importar el país o la posición política se trabaje en la región por un pacto democrático.

"A los sobrevivientes de la lucha por la democracia, de todos los colores y de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento, como Bolívar, el juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones de 100 años de soledad", señaló el presidente.