El Comando Central del ELN emitió un comunicado en la mañana de este lunes, 9 de enero, en el cual aseguran que la mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro entró en crisis, debido a los anuncios unilaterales que se hicieron sobre los avances de las negociaciones.

“La Delegación de Diálogos del ELN, sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa”, se lee en el comunicado.

Publicidad

En el mismo sentido, califican de imposiciones estos anuncios hechos por el Gobierno Nacional, aclarando que durante el primer ciclo de diálogos se acordó que las decisiones se comunicarían al país conjuntamente.

“En los acuerdos del Primer Ciclo, se acordó conformar un equipo para las declaraciones y comunicaciones conjuntas, para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos”.

Este pronunciamiento hace referencia al anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre al asegurar que el Gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN y otros cuatro grupos armados, el cual empezaría el 1 de enero.

Días después, el Comando Central aseguraba en otro comunicado que todavía un cese al fuego no había sido pactado, aunque era un tema que se podría discutir en el segundo ciclo de diálogos, que se espera empiece la última semana de este mes.

Publicidad

“La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", aseguraron desde la guerrilla en ese momento.

Esto llevó a que el Gobierno Nacional suspendiera los efectos del decreto que ya estaba listo con las condiciones del cese al fuego bilateral, planteando también la posibilidad de discutirlo en el segundo ciclo de diálogos.

Publicidad

Le puede interesar: