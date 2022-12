La semana entrante estará el 100 % de las armas de Farc en manos de ONU: Santos

El presidente Juan Manuel Santos calificó de histórico este martes, día en el que el país pudo presenciar la dejación de parte de las armas de la guerrilla de las Farc en manos de la Misión de la ONU.

"Hoy sin duda es un día histórico. Lo que presenciamos a través de la televisión es algo que el país hace unos años nunca hubiese creído que era posible, y fue posible gracias al empeño de muchísima gente, de ambas partes y de la gente que ayudó en este difícil proceso", dijo en un acto en Cali, en el suroeste del país.

El mal tiempo impidió al presidente y su comitiva llegar a la zona de La Elvira, en el vecino departamento del Cauca, para presenciar sobre el terreno la entrega de parte del 30 % de las armas de las Farc, y le obligó a aterrizar en Cali y verlo por televisión.

En Cali, Santos estuvo acompañado de los expresidentes del Gobierno español, Felipe González, y del exmandatario uruguayo José Mujica, quienes encabezan el mecanismo de verificación y acompañamiento internacional para la implementación del acuerdo de paz.

"Se está concretando un paso importante. La dejación de las armas por parte de las Farc", comentó el mandatario.

El pasado jueves las Farc anunciaron que habían dejado en manos de la ONU un primer lote de armas equivalente al 30 % de su armamento y hoy comenzaron a hacerlo con otro 30 %.

De esta forma, el proceso concluirá el próximo 20 de junio con el 40 % restante.

La actividad de hoy, explicó el presidente, "es parte de los compromisos que hemos adquirido las dos partes" y "ayuda a alimentar la palabra mágica que es la confianza".

Este acuerdo de paz, agregó, "ha sido bueno, bien pensado y diseñado para terminar el conflicto y evitar que se repita".

El jefe de Estado aclaró a las Farc que el Gobierno está haciendo "todo para cumplir" con el acuerdo de paz que se firmó el pasado noviembre, pero reconoció que ha habido "tropiezos", lo que calificó de "normal".

"Seis meses después el porcentaje de los acuerdos que se ha cumplido es el más amplio comparado con otros acuerdos. Esta paz se va a construir poco a poco, ladrillo por ladrillo, para que quede bien cimentada", manifestó.

Santos agradeció la asistencia de Felipe González y José Mujica por ser "personas con transparencia para decirle al mundo lo que aquí está sucediendo y llenar de ánimo con sus palabras a los colombianos".

Al finalizar su intervención, el presidente aseguró que "ésta es la mejor noticia para Colombia" porque "terminó la guerra de 53 años, que produjo tanto dolor. No puede haber mejor noticia para cualquier país que está en conflicto que decir que llegó la paz".

Por ello, invitó a las Farc a seguir "dándole hechos a los colombianos, que es lo que va a hacer que desaparezca la desconfianza" en el proceso de paz.

Gobierno y Farc están cumpliendo: ONU

El jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, dijo que tanto el Gobierno Nacional y las Farc han persistido, durante la implementación del cese al fuego y de la dejación de armas, con determinación superar una y otra vez los desafíos en el camino de la paz.

Dijo que el acuerdo de paz generó muchas expectativas y las está cumpliendo. “En estos días, la marcha de las Farc hacia la vida civil y la política sin armas es posiblemente el mejor símbolo de este proceso”.

Dijo que para el mes de junio la ONU ha sido testiga de la dejación de armas individuales, con 30% de estas armas ya almacenadas en los contenedores de la Misión, la llegada a las zonas y puntos veredales de 2.800 milicianos que realizarán su tránsito a la vida legal; y la aceleración de la extracción de caletas.

“Para los integrantes de las Farc se trata de una oportunidad de incorporarse plenamente en condiciones de seguridad y dignidad a la vida civil y política del país. Es una oportunidad para el actual gobierno y los gobiernos que le sucederán de afianzar la paz y la reconciliación, y de invertir los recursos de la nación en la construcción de una sociedad plenamente integrada y justa”, explicó.

Presidente, no le fallemos a los colombianos: ‘Iván Márquez’

Por su parte en su intervención el jefe de la delegación de paz de las Farc, Iván Márquez, dijo que el grupo subversivo está dispuesto a pasar de las armas a las palabras, pero pidió al presidente Juan Manuel Santos que no les fallen a los colombianos.

“Estamos dando un paso a la dejación de armas en Cauca, pero no se hace nada contra el paramilitarismo”, sostuvo Márquez.

Se refirió a los enemigos de la concordia como los artífices de trivializar el tema de “la chequera de las Farc” la cual calificó como “una cacería de brujas que persigue los bienes de los campesinos”.

Insistió que hay una insólita resistencia para entregar tierras a los guerrilleros que se reincorporaran a la vida productiva y sobre la seguridad jurídica.

“Demostrado que el 82 por ciento de los acuerdos del mundo no fueron exitosos. Nuestra experiencia no puede ser el fracaso”, explicó.

Márquez aseveró que persiste los paramilitares y los asesinatos de líderes de derechos humanos. “La implementación transcurren en momentos difíciles. Presidente no le fallemos a los colombianos, vamos de las armas a las palabras”.

Colombia es un laboratorio de la historia, no lo hagamos fracasar: José Mujica

El expresidente de Uruguay y facilitador en los acuerdos de paz, José Mújica dijo que el acuerdo de paz en Colombia es de América Latina y pidió al pueblo colombiano y latinoamericano ayudarlo a construirla.

“Pedirle al pueblo colombiano y latinoamericano que la paz hay que construirla. (…) No se puede vivir en una sociedad de desconfianza. Lo importante no es lo que fue ayer, si no lo que viene en el andar hay cosas irreparables”, explicó.

Se refirió a los problemas climáticos que les impidió a las comitivas del Gobierno las Farc y al Gobierno llegar a La Elvira en Buenos Aires Cauca ver el desarme de las Farc.

“El tiempo no nos dejó ver a ese puñado de muchachos transitando a una nueva vida. El principio del hombre es el lenguaje. El intercambio de las civilizaciones. Los hombres somos gregarios de una sociedad y terciar en una sociedad es resolver los conflictos”, sostuvo.

Dijo que no es solo la paz de Colombia que está en juego y que Colombia es un laboratorio de la historia que no se debe permitir que fracase.

La paz en Colombia es un hecho y es irreversible: Felipe González

En su intervención, el expresidente de España y garante en la implementación de los acuerdos, Felipe González, sostuvo que la paz en Colombia es un hecho y es irreversible.

“Estar en el segundo 30 por ciento es algo irreversible que está sucediendo. Esto es un hecho”, manifestó.

Dijo que la paz no se construye una política excluyente y por ello se requiere de una paz incluyente y prospera.

“Hoy con el 30 por ciento de entrega hay que borrar las mentiras, para poner sobre la mesa la verdad”, expresó González.

Dijo que el presidente Juan Manuel Santos no está trabajando por votos si no por construir un país “para la justicia social y de la prosperidad. La paz es una condición necesaria”.