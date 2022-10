La USO debe responder por intimidación a trabajadores: presidente de Ecopetrol

Echeverry manifestó que ante el agotamiento de la mano de obra de algunos trabajadores, se optó por contratar extranjeros, los cuales fueron traídos de México, Estados Unidos y Ecuador, aunque aclaró que el 95 por ciento de las personas que han participado en la construcción son colombianas. (Aquí: La USO denuncia que hay feria de contratos en Ecopetrol ).



“Tenían el doble de productividad que los trabajadores nuestros que estaban siendo intimidados por la propio USO. La Uso debe responder por la intimidación de sus propios trabajadores”, dijo.



Explicó que esa intimidación consistía en que la USO “le decía a los trabajadores que trabajaran más despacio para que el trabajo durara más”.



Sobre la contratación de mano de obra de otros países, Echeverry dijo que el único que gana cerca de 40 millones de pesos es el gerente, Reyes Reinoso Yánez, que es venezolano.



“Se me hace una injusticia porque si usted va a manejar una refinería que vale 8.000 millones de dólares (…) en el mercado internacional no le pagan menos de eso”, dijo.



“Aquí ha habido 34.000 mil personas trabajando. En un momento dado agotamos el número de soldadores de Colombia. Necesitamos traer soldadores de otros países, se les pagó las tarifas que se les pagarían en Texas, México y Ecuador”, agregó.



Por su parte, César Loza, presidente de la USO, calificó de irresponsables las declaraciones de Echeverry pues los trabajadores “nunca han apostado al fracaso de Ecopetrol.



“Nos hemos caracterizado por dar luchas sistemáticas para fortalecer la empresa. Lo que no compartimos es que se hayan robado más de 13 billones de pesos”, manifestó.