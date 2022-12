Las voces que polarizan la discusión sobre identidad de género en colegios

En el país hay miedo a enfrentar la realidad en los colegios: madre de Sergio Urrego, joven que se suicidó por la no aceptación de su condición sexual donde estudiaba.



Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, quien inspiró la sentencia dela Corte Constitucional que ordena promover el respeto por las personas con identidad sexual diferente, rechazó las marchas que se registraron en el país en contra de las cartillas realizadas por Naciones Unidas en las que se promueve la identidad de género.



“Es muy triste, a la sociedad y a las personas se les olvida lo que sucede en casos de violencia como el de mi hijo, hay muchas personas detrás de ese caso, hay niños, niñas y jóvenes que están en las mismas condiciones y que no tienen el respaldo de sus padres, la palabra suicido también está vetada porque estamos induciendo al suicidio”, dijo Reyes.



La mamá de Sergio Urrego indicó que este debate nacional está cargado de confusión y desinformación. “Como papás y mamás no nos educamos desde la orientación a nuestros hijos en su parte sexual, muy pocos papás somos los que tratamos de interesarnos para poder darle a ellos una respuesta clara cuando hacen las preguntas, y cuando no hay una respuesta se van a un internet y ahí si terminan siendo matoneados”, agregó.



"Todos hemos padecido matoneo y no por eso vamos a suicidarnos": diputada de Santander Ángela Hernández, quién está abiertamente en contra de la pedagogía sobre la identidad de género.



La diputada santandereana Ángela Hernández, en entrevista con BLU Radio, dijo que en Colombia se ha tomado la muerte del estudiante Sergio Urrego, quien se suicidó por actos de discriminación en su colegio, para “malinterpretar lo que la Corte Constitucional y la ley” han dicho sobre la discriminación en los centros educativos.



“Aquí han tomado la muerte de Sergio Urrego, que es lamentable, como una bandera para victimizar y para malinterpretar lo que la Corte y la ley están diciendo”, expresó tras agregar que durante su juventud sufrió matoneo por sus defectos físicos.



“Yo padecí de bullying. Hoy en día soy una mujer con características físicas diferentes, pero en mi adolescencia y en mi niñez fui una niña obesa, con unas gafas gigantes porque padecía de miopía muy alta, con los dientes como los de Drácula, salidos.En mi colegio solo me hablaban para pedirme las tareas. Yo padecí de bullying y lo hemos padecido cientos y miles de personas y no por eso salimos a suicidarnos”, añadió.



Agregó que en esos casos “debe haber un estudio de fondo” que establezca lo qué llevó a una persona a suicidarse.



“Ahí el estudio tiene que ser: ¿dónde está el acompañamiento de la familia? ¿dónde está el entorno donde está viviendo este niño? ¿cuáles son las carencias de valores de respeto, de amor para quitarse la vida”, agregó.