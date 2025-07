Laura Sarabia sobre el Gobierno Petro: “Nos ha faltado eficiencia y resultados”

Ya fuera del Gobierno, la excanciller Laura Sarabia concedió una entrevista a la revista Raya en la que se refirió al detonante que la sacó de su cargo: el lío de los pasaportes en Colombia. Sarabia agregó que el Gobierno ha carecido de eficiencia y de resultados concretos, y atribuyó parte de las dificultades a disputas internas entre funcionarios.

Uno de los puntos clave de la conversación fue su salida del cargo tras alertar al presidente Petro sobre los riesgos jurídicos del convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de pasaportes. Sarabia reveló que fue clara con el jefe de Estado al advertirle que el proyecto no estaba sustentado y que podía caerse: “Lo manifesté. No podía engañar al presidente diciendo que la imprenta estaba lista. Cuando el proyecto se cayera, no podía lavarme las manos”.

Canciller Laura Sarabia X: @CancilleriaCol

También hizo un balance sobre los tres años que acompañó al mandatario, recordando especialmente el primer consejo de ministros televisado, donde algunos funcionarios criticaron su labor. “Nos ha faltado eficiencia, nos han faltado resultados porque nos hemos centrado más en disputas personales. Falta ser equipo”, señaló.

Sarabia también se refirió a su antecesor, el excanciller Álvaro Leyva, quien la mencionó en una carta al presidente afirmando que ella “satisfacía las necesidades del mandatario”. Sobre esa frase, la exfuncionaria dijo que quebrantó su relación con Leyva y que tuvo que explicarle a su hermana menor lo que significaba. “Solo tengo palabras miserables para referirme a mi excompañero”, concluyó.