Líder social en Guaduas, Cundinamarca, denuncia amenazas de personas que se identifican como las AUC

Rosa Virginia Suárez vive hace cinco años en Guaduas, Cundinamarca. Después de construir su casa se dio cuenta que las viviendas de la zona donde reside se inundaban cada vez que llovía y por eso acudió a la Corporación Autónoma Regional, CAR, y a la alcaldía municipal, buscando entender el problema y que de alguna manera a ella y a sus vecinos les ayudaran a resolverlo.

Asegura que no le pusieron atención, por lo que interpuso una tutela y por un fallo a su favor del Tribunal Superior de Cundinamarca se le ordenó a las autoridades locales e instituciones competentes que protegieran los derechos de esta comunidad. Ella dice que aún no hay avances en temas como un estudio de riesgo que se ordenó hacer en la zona, por lo que ha tratado de insistir yendo a la CAR y a la administración municipal.

Explica que desde hace algunos meses empezó a recibir reclamos de algunos vecinos que no estaban de acuerdo con lo que ella hacía, pero denuncia que en las últimas horas ha recibido llamadas de personas que dicen pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

"Me llegó una llamada al teléfono y me dicen ´la llamo de parte de las AUC de Colombia, quiero informarle que tiene tres días para irse de Guaduas y para dejar su casa, no me vaya a cuestionar y no me pregunte´. Yo le dije que no que por qué y él me dice que ´usted sabe en qué se metió´, pero que yo sepa no me he metido en nada raro", explica.

Dice que siente temor por lo que pueda pasar cuando se cumpla el plazo de los tres días que le dieron en esta llamada y muestra su preocupación por su familia, pues tiene dos hijos. Ella cree que las amenazas se podrían estar dando por su labor de liderazgo con la comunidad de Guaduas.

