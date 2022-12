Líderes de motociclistas denuncian que el ministro de Transporte les incumplió otra vez

Hace unos días el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció desde el Congreso que desde el 1 de diciembre los propietarios de motos que compraran el Soat tendrían un descuento del 50 %, faltando poco para que el gremio se movilizara por la falta de venta del seguro obligatorio. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el decreto está enredado y este se demoraría en ser publicado unos días más.

“Una vez más el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, les incumplió a los motociclistas y conductores del país. Una vez más pone fechas que no pude cumplir, será que la última noticia cuando anuncio el descuento del 50 % fue simplemente una estrategia para desmentir una movilización. Será que una circular pesa más que una ley. Será que una circular es suficiente para que un policía de tránsito no haga un comparendo o una inmovilización. Será que están dilatando el tema para tomarse todo el mes de diciembre. La verdad no sabemos qué creerle al ministro de Transporte”, dijo Julián Forero, líder de Street Brothers.

El sector de los motociclistas señaló que estarán en asamblea permanente ante el incumplimiento del Gobierno nacional en los compromisos adquiridos desde hace varios meses.

“En las declaraciones que tenemos del ministro de Transporte nos damos cuenta de que hay muchas falencias todavía para el tema del Soat al 50 %. Nosotros celebramos el tema del Soat del 50 %. Pero nos hacemos una pregunta: ¿por qué si no lo estaban vendiendo hace tres meses no sacó esa resolución para todos esos conductores que se ven afectados, que no han podido sacar el Soat y sí le han colocado multas de tránsito para llenar las arcas de organismos de tránsito? Vemos otra vez incumplimientos por parte del Gobierno, pero esperamos que tengan una buena fe para que esto se resuelva prontamente y esa gente pueda cumplir con comprar su Soat”, explicó Miguel Forero, de SOS Motocultura.

Cabe recordar que la semana pasada los motociclistas salieron a las calles del país a protestar por la no venta del Soat, el mal estado de las vías y el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno, entre otros.

