¿Perdón y condonación? Más dudas que respuestas ante propuesta de Mintrasporte sobre Soat para motos

Los beneficios para las motos en Colombia parecen ser un tema de no acabar; no pagan peajes, no tiene pico y placa en ciudades en las que los carros sí, las de cilindraje de hasta 200 CC van a pagar, a partir del 1 de diciembre, la mitad del Soat y, ahora, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, les quiere perdonar las multas de tránsito que hayan recibido de junio a hoy por no tener el seguro obligatorio vigente.

Ante los alcaldes que participaban en el encuentro nacional organizado por la Federación Nacional de Municipios, el ministro Reyes dijo que el Gobierno está revisando un perdón o condonación de las multas o comparendos hechos entre junio y noviembre de este año, con la teoría que los conductores salieron a las calles sin el seguro obligatorio, no porque no lo quisieron pagar, sino porque no encontraron dónde comprarlo. Dice el ministro es que culpa del Estado al no exigirle a las aseguradoras la expedición masiva del Soat.

Publicidad

Lo más grave, que parece desconocer el ministro, es que según las aseguradoras en Fasecolda, los problemas para comprar el Soat seguirán porque ya no es un seguro que se venda en las estaciones de gasolina y en los supermercados.

Así las cosas, entonces pregunta es por la amnistía que plantea el ministro, ¿será por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo se perdonarían multas de tránsito por salir sin Soat? ¿No sería más fácil resolver el problema de expedición del seguro? ¿Qué pararía en accidentes de tránsito en los que haya involucrado un carro sin Soat al que no podrán multar porque no es culpa del conductor, sino del sistema?

Son más las preguntas que las respuestas y lo más grave es que el olvido de multas de tránsito no es la única puerta que abrió el ministro.

Ante los mismos alcaldes dijo que debía también estudiarse la posibilidad de que el descuento del 50 % a partir del 1 de diciembre en el Soat sea para todo tipo de vehículos, lo que estaría incluyendo a carros particulares.

Publicidad

Es una idea muy polémica porque para motos de hasta 200 CC, taxis y buses, ese subsidio del 50 % de SOAT ya vale 2 billones de pesos que saldrán de la reforma tributaria.