Video: El calvario de conductores en Barranquilla para sacar el Soat

Un viacrucis es lo que han tenido que hacer los conductores en Barranquilla al verse obligados a ir de un lugar a otro en busca del Soat , ya que varias casas de seguro dejaron de ofrecerlo en la ciudad ante los altos cobros irregulares que aquí se daban.

En un recorrido por varios puntos, Blu Radio encontró a conductores como Jhony Martínez, que lleva 12 días con el carro guardado y movilizándose en bus porque se le venció el Soat y no ha podido comprarlo.

"Sí, he tenido problemas porque el seguro se me venció desde el 11 de noviembre y he ido a varias oficinas para comprarlo, pero nada que consigo hacer el trámite", manifestó.

Otros cuentan que pese a tener el dinero en el bolsillo fueron muchas las trabas que debieron superar para adquirir el seguro obligatorio, como le ocurrió a Eliut González, con quien conversamos justo cuando se disponía a pagar el Soat después de múltiples intentos.

" Sacar el Soat ha sido un calvario, un proceso muy largo y, si no eres el titular, es aún más angustioso. Fui a dos lugares y me dijeron que si no sacaba el combo de tecnomecánica y el seguro, no podía hacer el trámite", contó.

"Lo otro es que la mayoría de los sitios exigen tarjeta para pago en línea y no aceptan efectivo. Entonces, a aquellas personas que no tengan conocimiento para hacer trámites en línea se les dificulta todavía más", agregó.

Y ni qué decir de los que siguen recurriendo a intermediarios, como el conductor José Luis Rodríguez, quien debió pagar una jugosa comisión para obtener el Soat.

"El Soat me salió por 835.700 pesos y, claro, fue más costoso porque tuve que pagar esa comisión. En verdad es complejo y duro, deberían ayudarnos para que estos trámites sean más fáciles", opinó.

Los intermediarios cobran de 55.000 a 100.000 pesos por tramitar el Soat y, como si fuera poco, algunos terminan no siendo más que estafadores.

