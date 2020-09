Los errores jurídicos del fallo de la Corte Suprema sobre protestas, según Juan Manuel Charry

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó pedir perdón al Gobierno por los excesos de la Policía durante las manifestaciones, tiene muchas fallas desde el punto de vista jurídico, lo que no exime al Gobierno de cumplirlo.

En diálogo con BLU Radio, manifestó que la corte no consideró que hubiera otros medios de defensa judicial, dio órdenes para expedir actos generales, que, a su juicio, desnaturaliza la tutela, que está hecha para proteger derechos fundamentales.

“Asume la posición de los solicitantes en contra de la Policía, lo que hace que pierda la imparcialidad. No hace consideraciones sobre los deberes de los manifestantes y sobre los derechos de los no manifestantes. No se refiere a la obligación que tenemos los ciudadanos de ser solidarios con quienes corren peligros y con quienes tenemos que denunciar los delitos cuanto ocurren. No analiza que los manifestantes tienen la obligación de tratar de prevenir que haya vandalismo”, explicó.

Manifestó que el fallo termina con una serie de órdenes que, en su opinión, son una interferencia en la autonomía del Ejecutivo.

“Esto hace que el fallo sea criticable desde el punto de vista jurídico”.

“Esto hace que el fallo sea criticable desde el punto de vista jurídico”, puntualizó.

Publicidad

El jurista, sin embargo, manifestó que el Gobierno no debe incumplir la tutela porque se trata de una orden judicial. Sin embargo, aclaró que hay casos en los que puede haber razones que explican el incumplimiento.

“Por ejemplo, la imposibilidad física. Se ordena pagar 1.000 millones de dólares que no tiene”, dijo.

A la pregunta de si el Gobierno debe cumplir, el jurista fue tajante: “Sin duda. Los fallos se deben acatar y cumplir”, expresó.

Escuche las declaraciones de Juan Manuel Charry en Mañanas BLU: