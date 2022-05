‘Los hijos del hambre’: la crisis de la leche materna en la desnutrición infantil

En esta tercera entrega del especial de ‘Los hijos del hambre’ , BLU Radio indagó sobre la influencia que tiene la lactancia materna en la nutrición y crecimiento del bebé hasta sus primeros seis meses de vida. Una necesidad que el 64 % de los niños no reciben.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un bebé que recibe de manera exclusiva y adecuada leche materna es muy poco probable que se desnutra. Un 45 % de las muertes de los niños a nivel mundial se asocian con la desnutrición infantil.

Publicidad

La lactancia contiene los anticuerpos que protegen a los bebés de las enfermedades frecuentes en la infancia como la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) que son, a su vez, las dos principales causas de mortalidad infantil. En Colombia, la IRA tiene una tasa de mortalidad de 14.8 bebés por cada 100.000 nacidos y la EDA 4.06 por cada 100.000, según el Ministerio de Salud.

Pero ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se logra una lactancia materna exclusiva en los bebés?

Múltiples factores influyen en la alimentación: separación de la madre y el niño al momento de nacer; dificultades para dar leche: dolor, mal agarre del pezón, cansancio; trabajo informal de la madre que la aleja del bebé, y poco apoyo de la familia, del trabajo y hasta del Estado para garantizar este derecho.

“Amamantar no es solo de la mujer, sino de toda la familia. Muchas mamás no han podido amamantar exclusivamente por cuestiones de trabajo y otros factores. La leche materna tiene una gran cantidad de células vivas y de defensas para proteger a los bebés. Hasta los seis meses no hay que darle absolutamente nada más. Y luego de los seis meses y, ojalá hasta los dos años, hay que mantener la práctica. Hay que recordar que la lactancia nutre en lo físico y en lo afectivo”, afirmó el pediatra, epidemiólogo y especialista en lactancia materna, Dr. Álvaro Duarte.

Publicidad

Muchas veces, la pobreza y la falta de educación por parte de la madre son determinantes a la hora proporcionar una lactancia exclusiva. BLU Radio dialogó con Elisa Cadena, subdirectora de salud nutricional, alimentos y bebidas del Ministerio de Salud y a pesar de que trabajan para reducir estas brechas, es importante generar conciencia en las madres.

“Si en la primera semana, por alguna razón la madre ya le dio algún sucedáneo (leche de tarro) es muy difícil que esa razón por la cual le dio otro alimento, ya no la vaya a tener de ahí en adelante. Ahí es cuando encendemos las alertas y decimos que ya no logró la lactancia exclusiva y no pudimos hacer nada”, le dijo la doctora Cadena a BLU Radio.

Publicidad

La necesidad de una pedagogía, seguimiento y control a la madre es un imperativo que tiene el Ministerio de Salud para disminuir las cifras de desnutrición infantil en el país y que las muertes logren ser erradicadas por esta problemática.

Pero esta es una situación que también se vive en los países del primer mundo. Actualmente, Estados Unidos sufre de desabastecimiento de leche de fórmula o sucedáneos de la leche materna, lo cual tiene en jaque la alimentación del bebé ¿Por qué no se prioriza la leche materna que tiene más beneficios en los bebés? ¿Será que el poder de la leche de tarro y el consumismo dejan a un lado la vital conexión madre-hijo? Dudas que quedan en este especial de ‘Los hijos del hambre’, las verdaderas raíces de la desnutrición.